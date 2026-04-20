‘Le fue muy bien a México’... Sheinbaum tras gira en Barcelona

“Nos fue muy bien, a México le fue muy bien, no olvidemos que vamos con la representación”, expresó, enfatizando el carácter institucional de su visita. La declaración resume el mensaje central de su gira: proyectar a México como un actor activo en el escenario internacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , aseguró que la reciente participación del país en la cumbre internacional celebrada en Barcelona dejó resultados positivos. A su regreso, la mandataria subrayó que la representación mexicana fue bien recibida en un encuentro centrado en la defensa de la democracia y la cooperación global.

El evento reunió a líderes con posturas progresistas, quienes discutieron temas relacionados con la paz , la gobernanza y los desafíos políticos actuales. En ese contexto, la participación mexicana buscó posicionar una agenda enfocada en el diálogo y la colaboración entre naciones.

UNA GIRA MARCADA POR RESPALDO Y CONTACTO INTERNACIONAL

Durante su estancia, la presidenta destacó el recibimiento tanto de autoridades como de la comunidad mexicana en el extranjero. Según relató, hubo muestras de apoyo desde su llegada al aeropuerto, así como durante distintos momentos del recorrido por la ciudad.

La mandataria sostuvo encuentros con diversos actores internacionales, lo que permitió fortalecer vínculos y abrir espacios de conversación sobre temas estratégicos. Estos acercamientos forman parte de una dinámica diplomática que busca ampliar la presencia de México en foros globales.

El contexto de la cumbre también permitió intercambiar perspectivas sobre los retos que enfrentan las democracias contemporáneas. En este sentido, la participación mexicana se centró en reforzar principios como la cooperación y el respeto entre países.

EL PAPEL DE MÉXICO EN LA AGENDA GLOBAL

La intervención de México en esta cumbre se enmarca en un momento donde los debates sobre democracia y estabilidad política cobran relevancia internacional. La presencia de la presidenta en este tipo de espacios apunta a consolidar una imagen de liderazgo en temas multilaterales.

Aunque la gira fue breve, el mensaje político fue claro: México busca mantener una participación activa en discusiones globales. La narrativa oficial destaca no solo la recepción positiva, sino también la oportunidad de posicionar temas clave en la agenda internacional.

“Nos fue muy bien, a México le fue muy bien”, reiteró la mandataria, subrayando el balance favorable de su visita.