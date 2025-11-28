Inicia limpia en FGR tras salida de Gertz Manero

México
/ 28 noviembre 2025
    Inicia limpia en FGR tras salida de Gertz Manero
    A Cristina Reséndiz le tocaba suplir a Gertz, por lo que su salida fue necesaria para permitir la llegada de Ernestina Godoy en calidad, por ahora, de Fiscal General Interina. FOTO: REFORMA

También se va el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Felipe de Jesús Gallo

La salida de Alejandro Gertz provocará importantes reacomodos al interior de la FGR.

Fuentes cercanas a la dependencia informaron ayer que también se va el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Felipe de Jesús Gallo, que en abril de 2024 se hizo famoso por afirmar que México era “campeón mundial” de producción de fentanilo.

Otro funcionario que dejarÌa su puesto es Alfredo Higuera Bernal, Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el ·rea que lleva los casos más delicados.

Se espera la llegada de un funcionario cercano al titular de la SSP, Omar García Harfuch, para reemplazarlo.

Ayer mismo, renunció y entregó su oficina la Fiscal Especializada en Control Competencial, Cristina Reséndiz, funcionaria con larga experiencia en la SSP y la FGR.

Por ley, a ella le tocaba suplir a Gertz, por lo que su salida fue necesaria para permitir la llegada de Ernestina Godoy en calidad, por ahora, de Fiscal General Interina.

