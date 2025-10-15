Le revoca EU visa a Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero

El exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dio a conocer que el Gobierno de Estados Unidos le revocó su visa el pasado 31 de julio.

En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el exmandatario guerrerense afirmó que el propio Departamento de Estado de Estados Unidos le informó de la medida, aunque dijo desconocer las causas de la misma.

“Efectivamente, me fue revocada la visa hace dos meses y medio, con fecha 31 de julio. De acuerdo a un correo electrónico que llegó”, dijo en entrevista.

Astudillo aseguró que ha intentado obtener detalles de la decisión del gobierno estadounidense, pero aseguró que no le han dado una explicación clara.

“No he tenido información del porqué. He tratado de informarme las razones y no he tenido mayor información”, dijo.

Dijo que el hecho de que la información de la revocación de su visa se haya filtrado es un acto de guerra sucia.

“Yo no tengo nada que ocultar, he sido un hombre público y quiero hacerlo público como también rechazar informaciones dolosas, viles, miserables que se han hecho sobre mi persona. Se ha generado una guerra sucia, muy vil que quiero atajar”, expresó.

Finalmente, aseguró que ya hizo entrega de su visado e inició trámites para recuperarla, pues ya tenía 37 años con ella y la había usado para trabajar, estudiar y vacacionar.

Incluso aseguró ya tener una cita para una entrevista para obtener su nueva visa, que es en septiembre de 2026.

La agencia de noticias Reuters señaló esta semana en una investigación que el Gobierno de Estados Unidos le ha revocado la visa al menos a 50 políticos mexicanos.