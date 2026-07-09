Lenia Batres, ministra de la SCJN, no propuso impuesto de 46% a las herencias; no cuenta con facultades

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, es protagonista e una polémica en redes sociales, luego que se afirmara que propusiera en el pleno el imponer un impuesto del 46% a las herencias en México; cabe destacar que la ministra respaldó el establecimiento, provocando en redes una narrativa engañosa.

El pasado 2 de julio, el Pleno de la SCJN desechó un recurso de revisión fiscal, en el cual ministras y ministros abordaron si debería pagarse el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por aquellos recursos de cuentas individuales de retiro de las Afores que reciben las personas beneficiarias cuando se trata de un fallecimiento, tras las conclusiones contrarias de dos tribunales colegiados.

Se discutió si los recursos recibidos por un beneficiario de la cuenta de retiro de una persona fallecida debían exentarse de impuestos, en términos sobre si son considerados como una herencia o legado, al considerar que sí debían pagar impuestos, pero fue desechado por la Suprema Corte.

¿QUÉ DIJO BATRES SOBRE EL IMPUESTO DEL 46% A LAS HERENCIAS?

Durante su intervención, Batres se posicionó a favor del proyecto, pues considera que “aunque los recursos provenientes de la cuenta individual constituyen ingresos devengados por la persona trabajadora fallecida”, los cuales son recibidos por una tercera persona (familiares o beneficiarios), “no es suficiente para actualizar el supuesto de excepción previsto para herencia o legado”.

La ministra de la SCJN también mencionó que es injusto que las herencias y los legados no fueran gravados, declaración que se volvió viral en redes sociales: “Tanto en este caso, como en el de la herencia y el legado, una persona recibe un recurso que no provino de su esfuerzo y que, en estricto sentido, reproduce desigualdades sociales”.

En un video publicado, la ministra Lenia Batres explicó que el asunto analizado por el máximo tribunal consistió en determinar si los recursos provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro -Afore- entregados a las personas beneficiarias por el fallecimiento de una persona trabajadora deben quedar exentos del impuesto sobre la renta al equipararse a ingresos por herencia o legado.

En su argumentación, Batres señaló que la concentración de la riqueza en el mundo hace necesario discutir mecanismos de redistribución mediante la política fiscal, e hizo un recuento de la evolución histórica del impuesto a las herencias en México, al señalar que existieron gravámenes federales y locales hasta su derogación en 1961. También sostuvo que en 24 países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mantienen impuestos sobre herencias o legados.

“El único mecanismo que tiene nuestro mundo para redistribuir esta riqueza es el pago de impuestos”, afirmó Batres en su participación.

Aunque consideró que “es justo que se pagaran impuestos a las herencias y legados”, reconoció que “esa no es una facultad de la Suprema Corte, le corresponde al Congreso de la Unión”.

Sin embargo, no se ha encontrado referencia o comentario que sugiera el monto de 46% en impuestos a las herencias, más que su posición a favor de este tipo de gravámenes en México.

El medio de comunicación especializado en Fact Checking, Verificado, realizó una búsqueda en plataformas de Meta y X para conocer el origen del porcentaje, identificando que la publicación más antigua que relaciona los términos “herencia”, “impuestos” y “46%” fue realizada por el empresario Ricardo Salinas Pliego el 3 de julio.

“Dice la #MinistraBurra que hay que imponer un impuesto a las herencias. Quieren quedarse con el 46% de lo que sus papás les dejen a ustedes o de lo que ustedes quieran dejarles a sus hijos, producto de toda una vida de trabajo”, escribió el director de Grupo Salinas, sin sustentar su afirmación.

¿UN MINISTRO PUEDE IMPONER LEYES?

Como ya se mencionó, solo es el posicionamiento de la ministra a favor de los impuestos en herencias, pero no se ha presentado por Lenia Batres ninguna propuesta ante el Poder Legislativo (Cámara de Diputados y Senado de la República), ya que no cuenta con las facultades para proponer este tipo de cambios en las leyes.

La Constitución Política de México no incluye al Máximo Tribunal como una institución con facultades para proponer leyes o decretos, como sí lo hace el Congreso de la Unión según el artículo 71. Mientras que el artículo 72, inciso H, se especifica que los proyectos relacionados con empréstitos, contribuciones o impuestos deberán ser discutidos primero en la Cámara de Diputados.

En el Sistema de Información Legislativa no hay registro de una iniciativa hecha diputados, senadores o la Comisión Permanente que proponga la aplicación de impuestos a la herencia en lo que va del 2026, aunque si hay siete propuestas a modificar otras fracciones del artículo 93, donde en su fracción XXII establece la exención de impuestos a las herencias y legados.

SHEINBAUM RECHAZA CREAR UN IMPUESTO A LAS HERENCIAS

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este jueves la posibilidad de crear un impuesto a las herencias y los legados en México, al asegurar que su administración no abrirá un debate para gravar este tipo de patrimonio.

La declaración se produjo durante su conferencia matutina, luego de ser cuestionada sobre la postura expresada por la ministra de la SCJN, quien planteó revisar el tratamiento fiscal de las herencias en el contexto de una discusión relacionada con los recursos de las cuentas individuales de Afore que son entregados a los beneficiarios de trabajadores fallecidos.

La mandataria marcó distancia de esa propuesta y afirmó que se trata de una opinión personal de la ministra, más no de una iniciativa del Gobierno federal.

“Yo no estoy de acuerdo, no abriría ese debate. Es su opinión, pues, de la Ministra y tiene todo derecho de tener una opinión”, respondió Sheinbaum.

La postura de la presidenta cobra relevancia debido a que el planteamiento de la ministra generó dudas sobre un eventual cobro de impuestos a quienes reciben bienes como casas, terrenos, dinero u otros activos mediante herencia o legado.

Sheinbaum reiteró que su administración no contempla impulsar una reforma para modificar el tratamiento fiscal vigente.

MORENA ‘DEJA SOLA’ A BATRES

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, negó que en el Poder Legislativo tengan la intención de realizar reformas legales para gravar las herencias, como propuso la ministra Lenia Batres, en días pasados.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila detalló que en este momento no se ha presentado ninguna iniciativa al respecto, y que es una atribución que sólo tienen los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pero no el Judicial.

“No tenemos en puerta ninguna intención de gravar las herencias. De hecho, no tenemos iniciativas al respecto, nadie ha presentado iniciativa al respecto de gravar las herencias; y los únicos que tienen capacidad legislativa para presentar iniciativas son la presidenta de la República, como titular del Poder Ejecutivo Federal, los senadores y diputados, y los congresos locales, y hasta ahora no tenemos ninguna intención”, expuso.

El coordinador de Morena señaló que no está de acuerdo con imponer dicho impuesto ante el panorama adverso que se vive en el país.

“De manera personal, yo dije en esa entrevista que yo no estaba de acuerdo con ese tipo de medidas impositivas, en estos momentos tan difíciles para el país”, comentó.

Monreal Ávila refirió que tratará de bloquear la presentación de una iniciativa para gravar las herencias, desde su cargo como coordinador, pero que al final decidirá su bancada.

“De manera personal, mientras sea coordinador plantearé a mis compañeros que no actuemos en favor de una iniciativa de tal naturaleza. No creo que prospere. Mientras sea coordinador intentaré de que no pase, aunque la mayoría de mis compañeros son los que deciden si pasa o no una iniciativa”, dijo.