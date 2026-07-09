Dejan sola a Lenia Batres por defender cobro de ISR a Afores

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Dejan sola a Lenia Batres por defender cobro de ISR a Afores
    Esta mañana la presienta Claudia Sheinbaum afirmó que “no es un planteamiento que nosotros haríamos”. Cuartoscuro

Ricardo Monreal negó que en el Poder Legislativo tengan la intención de realizar reformas legales para gravar las herencias

CDMX.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, negó que en el Poder Legislativo tengan la intención de realizar reformas legales para gravar las herencias, como propuso la ministra Lenia Batres, en días pasados.

La declaración del líder morenista se dio después de que esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “no es un planteamiento que nosotros haríamos”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-prepara-acciones-preventivas-ante-posibles-impactos-del-fenomeno-meteorologico-el-nino-CE22041627

En conferencia de prensa, Monreal Ávila detalló que en este momento no se ha presentado ninguna iniciativa al respecto, y que es una atribución que sólo tienen los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pero no el Judicial.

“No tenemos en puerta ninguna intención de gravar las herencias. De hecho, no tenemos iniciativas al respecto, nadie ha presentado iniciativa al respecto de gravar las herencias; y los únicos que tienen capacidad legislativa para presentar iniciativas son la presidenta de la República, como titular del Poder Ejecutivo Federal, los senadores y diputados, y los congresos locales, y hasta ahora no tenemos ninguna intención”, expuso.

MONREAL ASEGURA QUE BLOQUEARÁ INICIATIVA

El coordinador de Morena señaló que no está de acuerdo con imponer dicho impuesto ante el panorama adverso que se vive en el país.

“De manera personal, yo dije en esa entrevista que yo no estaba de acuerdo con ese tipo de medidas impositivas, en estos momentos tan difíciles para el país”, comentó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-al-alcalde-de-metepec-seguira-en-libertad-con-medidas-cautelares-AE22041133

Monreal Ávila refirió que tratará de bloquear la presentación de una iniciativa para gravar las herencias, desde su cargo como coordinador, pero que al final decidirá su bancada.

“De manera personal, mientras sea coordinador plantearé a mis compañeros que no actuemos en favor de una iniciativa de tal naturaleza. No creo que prospere. Mientras sea coordinador intentaré de que no pase, aunque la mayoría de mis compañeros son los que deciden si pasa o no una iniciativa”, dijo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Diputados
Leyes
Ministros

Personajes


Lenia Batres
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena
Poder Judicial
Poder Legislativo

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
En su publicación, Rocha Moya acusó que es víctima de una campaña de calumnias y desprestigio.

Reaparece Rubén Rocha Moya: ‘Estoy en mi casa y no me protegen elementos federales’
Protección por cinco años

Protección por cinco años
true

El que no ‘tranza’ no avanza... a cuartos de final

Conoce quién es Eduardo Feinmann, el periodista argentino que causó polémica por sus declaraciones contra los mexicanos.

¿Quién es Eduardo Feinmann?... el periodista argentino que dijo detestar a los mexicanos ‘con el alma’ y luego pidió perdón (videos)
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el desarrollo Viviendas para el Bienestar en Bosques de Río Medio, Veracruz, fue construido con estudios de riesgo previos.

Sheinbaum responde por deslave en Viviendas para el Bienestar en Veracruz y asegura que hubo estudios de riesgo
Las actas de nacimiento, matrimonio y defunción podrán corregirse completamente por internet gracias al nuevo proceso de digitalización impulsado por el Gobierno de México.

Actas de nacimiento, matrimonio o defunción... este es el paso a paso para corregirlas en Internet sin acudir al Registro Civil
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
Jesús López “El servidor”, conocido por predecir los sismos en Venezuela, vinculó a Shakira con un supuesto rito oscuro de la élite mundial

‘Shakira come niños para tener más juventud’... el aterrador mensaje del niño que predijo los terremotos en Venezuela