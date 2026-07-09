Dejan sola a Lenia Batres por defender cobro de ISR a Afores

La declaración del líder morenista se dio después de que esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “no es un planteamiento que nosotros haríamos”.

CDMX.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, negó que en el Poder Legislativo tengan la intención de realizar reformas legales para gravar las herencias, como propuso la ministra Lenia Batres , en días pasados.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila detalló que en este momento no se ha presentado ninguna iniciativa al respecto, y que es una atribución que sólo tienen los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pero no el Judicial.

“No tenemos en puerta ninguna intención de gravar las herencias. De hecho, no tenemos iniciativas al respecto, nadie ha presentado iniciativa al respecto de gravar las herencias; y los únicos que tienen capacidad legislativa para presentar iniciativas son la presidenta de la República, como titular del Poder Ejecutivo Federal, los senadores y diputados, y los congresos locales, y hasta ahora no tenemos ninguna intención”, expuso.

MONREAL ASEGURA QUE BLOQUEARÁ INICIATIVA

El coordinador de Morena señaló que no está de acuerdo con imponer dicho impuesto ante el panorama adverso que se vive en el país.

“De manera personal, yo dije en esa entrevista que yo no estaba de acuerdo con ese tipo de medidas impositivas, en estos momentos tan difíciles para el país”, comentó.