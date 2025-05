León XIV no debe ser comparado con otros Papas: Iglesia

CDMX.- La Iglesia Católica llamó en su editorial del semanario “Desde la Fe” a no comparar a el nuevo Papa, León XIV, con sus predecesores y darle una oportunidad de que muestre su personalidad.

Mediante el texto dominical precisan: “es una locura y una injusticia pretender comparar a dos seres humanos para exigir a uno que deje de ser como es y se vuelva como el otro”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Su lucha es nuestra lucha’, afirman diputados de Morena ante amenazas contra María Teresa Ealy

“Dios nos creó únicos e irrepetibles. Todos nacemos como originales, pero muchos terminan como fotocopias”, señalan en el artículo.

La institución religiosa pidió a los fieles que no caigan en la tentación de sus predecesores y puso como ejemplo la elección de San Juan Pablo Magno, cuando muchos consideraban que no tenía la simpatía de Juan Pablo I, per después la gente pudo ver su carisma y cercanía con la comunidad.

Cuando fue elegido el Papa Benedicto había un sector que lo descalificaba por su aspecto adusto y de sonrisa tímida, pero después conquistó a la gente con la profundidad de su doctrina y caridad.

En este contexto la Iglesia insistió a los católicos que se permitan sorprender por su singularidad “y que los avinagrados que siempre tienen algo malo que decir le den la oportunidad de demostrar su personalidad”.

La Arquidiócesis Primada de México pidió este domingo que el nuevo Papa sea un “buen pastor” que guíe a su grey con “sabiduría, prudencia y fuerza”.

En la primera misa dominical desde el Cónclave, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada, Andrés Luis García Jasso, resaltó que la Iglesia mexicana se alegra de contar con un nuevo Papa.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncia INE cómputo inmediato de elección judicial

“Después de un tiempo de duelo por la partida del Papa Francisco, fuimos partícipes de un momento de expectación. La Iglesia esperaba un nuevo Pastor para que continuara la tarea de regir y guiar a su Iglesia”, mencionó en su homilía.

“Nos alegramos de contar con un nuevo Papa. Rogamos por su pontificado, para que Dios le conceda la sabiduría y la fuerza para poder guiar con caridad pastoral la grey que el Señor le ha encomendado”, puntualizó el clérigo.