León XIV nombra a María Montserrat Alvarado nueva prefecta del dicasterio de Comunicación, es la primera mujer y laica que lo dirige

Alvarado va a sustituir al laico italiano Paolo Ruffini, si bien, no será la única prefecta, sí va a ser dirigirá su dicasterio en solitario, ya que anteriormente el papa Francisco nombró a la religiosa Simona Brambilla para el dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, junto al cardenal español Ángel Fernández Artime, nombrado proprefecto.

El pontífice eligió a Alvarado, actual presidenta y directora de operaciones de la cadena estadounidense de medios religiosos más grande del mundo EWTN News, para convertirse en la nueva prefecta del dicasterio de Comunicación, la nacida en Ciudad de México se convertirá en la primera mujer y laica que dirige en solitario uno de los “ministerios” vaticanos, dio a conocer la oficina de prensa de la Santa Sede.

Así mismo el Vaticano informó que Alvarado va a asumir el cargo a partir del próximo 1 de noviembre.

ALVARADO CONTRIBUYÓ A LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE EWTN NEWS

De acuerdo una nota publicada en EWTN News Alvarado se ha encargado de supervisar 2023, Alvarado ha supervisado “las operaciones informativas globales” del medio religioso tanto en televisión, como en radio, así como en la prensa escrita, además de las plataformas digitales y redes sociales. “Durante su gestión, contribuyó a expandir la presencia internacional de la cadena y a fortalecer la colaboración entre sus plataformas multilingües”, añade EWTN News.

Tras hacerse público el nombramiento de Alvarado, Michael P. Warsaw, quien es el presidente del consejo de administración y director ejecutivo de EWTN NEWS expresó que “la trayectoria de Montse en medios internacionales, asuntos públicos y participación en la Iglesia ha contribuido a definir la labor de EWTN en un momento crucial de la historia de nuestro apostolado: la transición hacia una mayor presencia en el ámbito digital”, Warsaw prosigue diciendo que “igualmente importante, ha mantenido un profundo compromiso con la misión que define a EWTN: proclamar la verdad de Jesucristo y las enseñanzas de su Iglesia con claridad, fidelidad y caridad”.

“Le ofrecemos nuestras oraciones, nuestro apoyo y el respaldo total de la familia de EWTN al comenzar esta importante misión al servicio del Papa León XIV y su pontificado”, concluyó Warsaw.

El medio de comunicación católico de la Arquidiócesis Primada de México, Desde la Fe, resalta que “a partir del 1 de noviembre de 2026 se convertirá en la primera mujer laica en dirigir un dicasterio de la Santa Sede, un hecho que refuerza el proceso de apertura a los fieles laicos en puestos de responsabilidad dentro de la Curia Romana”.

En este sentido resalta Desde la FE que “el Santo Padre ha reforzado la presencia de mujeres en puestos estratégicos de la Santa Sede. Recientemente nombró a la hermana Nina Benedikta Krapić como subdirectora de la Sala de Prensa de la Santa Sede”

Por su parte, el Wall Street Journal describe a Alvarado como “una defensora de todas las religiones, en la primera línea de las guerras culturales de Estados Unidos”.

Vatican News precisa que Alvarado expresó tras darse a conocer su nombramiento que “aunque este nombramiento ha sido inesperado, lo recibo con un sincero deseo de servir al Santo Padre, el Papa, en el inicio de su pontificado. Y estoy agradecida a Paolo Ruffini por su liderazgo a lo largo de los últimos años y espero continuar, con amistad y esperanza, la importante labor de fortalecer el Dicasterio para que pueda seguir sirviendo a la Iglesia en Roma y en todas partes para comunicar a Cristo al mundo”.

Mientras que Ruffini envió una carta, indica Vatican News, a los empleados del Dicasterio para la Comunicación en la que explicó que “el Dicasterio lleva grabado en su propio ADN el deber de mantenerse constantemente en sintonía con el mundo de la comunicación, en rápida evolución”; Ruffini continúa detallando que “desde el momento en que nacimos como institución, nuestra estrella guía ha sido y sigue siendo esta: no detenernos nunca, pasar el testigo sin dejar de correr, estar presentes aquí y ahora, en este mismo instante, como piedra de toque de una comunicación que es instrumento de una comunión que crece con el tiempo”; Ruffini añadió que “he entrado en la recta final de la carrera, antes del momento en que, en el largo viaje que es nuestra vida laboral, al haber alcanzado los 70 años, la edad fijada para la jubilación, pasaré el testigo a Montserrat Alvarado como próxima prefecta. Nos conocemos bien. Y en los próximos meses trabajaremos en estrecha colaboración, en el espíritu de comunión que nos une en la Iglesia”.

De este modo, concluye Ruffini “agradezco a la gran familia del Dicasterio el camino que hemos recorrido juntos durante estos ocho años. Iniciamos ahora el proceso, que se desarrollará en los próximos meses, para una transición fluida, con el fin de ayudar al Dicasterio a seguir creciendo al servicio del Santo Padre y en su misión de servir con espíritu de unidad y apertura”.

DICASTERIO PARA LA COMUNICACIÓN

Vatican News señala que el Dicasterio para la Comunicación fue creado por el entonces Papa Francisco el 27 de junio de 2015, siendo parte de la reforma de la Curia Romana; este se encarga de vigilar los sistemas de comunicación de la Santa Sede, entre ellos, Vatican News, Radio Vaticana, L’Osservatore Romano, Vatican Media, la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la editorial vaticana, la Imprenta Vaticana y la Filmoteca Vaticana; así también de” el Dicasterio también profundiza y desarrolla los aspectos propiamente teológicos y pastorales de la actividad de la Iglesia en el ámbito de la comunicación”.

Un dicasterio es considerado como es uno de los fundamentales organismos de gobierno con los que cuenta la Santa Sede, y su función es ayudar al Papa tanto en lo que se refiere a la administración como a la dirección de la Iglesia católica en todo el mundo.

Tras la reforma de la Curia Romana impulsada por Francisco a través de la constitución apostólica Praedicate Evangelium (2022), con el término “dicasterio” se agrupan a las distintas congregaciones, así como los consejos pontificios y otros organismos que antes de la reforma tenían denominaciones diferentes.

QUIEN ES MARÍA MONTSERRAT ALVARADO

Alvarado que nació en la Ciudad de México, es reconocida como una “orgullosa católica latina”, señala la Agencia de Noticias EFE.

Estudió un Master en la George Washington University y una Licenciatura en Ciencias Políticas de la Florida International University.

Entre 2009 y 2023 Alvarado desempeñó varios cargos en el Becket Fund for Religious Liberty, que es una organización que se dedica a la protección de la libertad religiosa.En el tiempo que laboró en sta organización, “el equipo obtuvo 12 victorias ante la Corte Suprema en nombre de las Hermanitas de los Pobres, presos musulmanes condenados a muerte y grupos benéficos, como Philadelphia Catholic Social Services, entre otros”, resalta EFE.