Levanta Profepa clausura al zoológico ‘La Pastora’ tras caso de la osa Mina

MONTERREY, NL.- La clausura preventiva impuesta al Parque Zoológico La Pastora fue levantada debido a que avanza en el cumplimiento de medidas correctivas que le impuso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó la dependencia federal a través de un comunicado.

Precisó que en la revisión realizada a 493 ejemplares que habitan en el lugar no se encontraron problemas de piel similares a los de la osa Mina, cuya desatención ocasionó una polémica que llevó a la clausura del lugar.

La osa sufre de leptospirosis, que es una enfermedad zoonótica y contagiosa.

”Esta clasura fue impuesta como una medida precautoria para evitar riesgos de contagio”, indicó la Profepa.

La dependencia federal verificó la realización de pruebas PCR para detectar si hay presencia de la enfermedad en otros ejemplares. El zoológico presentó al momento 29 resultados negativos de ejemplares que se encontraban albergados cerca de la osa.

Añadió que la clausura concluyó debido a que el zoológico logró demostrar que está descartado el riesgo de que haya contagios y ha avanzado en implementar medidas y protocolos de higiene.

Precisó que seguirán con el procedimiento con las sanciones correspondientes por el caso de la osa Mina y continuarán con la revisión del lugar para que todos los animales que habitan en el sitio estén en las mejores condiciones.