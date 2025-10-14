Levanta Profepa clausura al zoológico ‘La Pastora’ tras caso de la osa Mina

México
/ 14 octubre 2025
    Levanta Profepa clausura al zoológico ‘La Pastora’ tras caso de la osa Mina
    Levanta Profepa clausura al zoológico ‘La Pastora’ tras caso de la osa Mina
    Levanta Profepa clausura al zoológico ‘La Pastora’ tras caso de la osa Mina

Precisó que en la revisión realizada a 493 ejemplares que habitan en el lugar no se encontraron problemas de piel similares

MONTERREY, NL.- La clausura preventiva impuesta al Parque Zoológico La Pastora fue levantada debido a que avanza en el cumplimiento de medidas correctivas que le impuso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó la dependencia federal a través de un comunicado.

Precisó que en la revisión realizada a 493 ejemplares que habitan en el lugar no se encontraron problemas de piel similares a los de la osa Mina, cuya desatención ocasionó una polémica que llevó a la clausura del lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Profepa clausura Zoológico ‘La Pastora’ de Nuevo León por descuidos de la osa ‘Mina’

La osa sufre de leptospirosis, que es una enfermedad zoonótica y contagiosa.

”Esta clasura fue impuesta como una medida precautoria para evitar riesgos de contagio”, indicó la Profepa.

La dependencia federal verificó la realización de pruebas PCR para detectar si hay presencia de la enfermedad en otros ejemplares. El zoológico presentó al momento 29 resultados negativos de ejemplares que se encontraban albergados cerca de la osa.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Qué honor! La Pastora es el 2o zoológico clausurado en la historia de México

Añadió que la clausura concluyó debido a que el zoológico logró demostrar que está descartado el riesgo de que haya contagios y ha avanzado en implementar medidas y protocolos de higiene.

Precisó que seguirán con el procedimiento con las sanciones correspondientes por el caso de la osa Mina y continuarán con la revisión del lugar para que todos los animales que habitan en el sitio estén en las mejores condiciones.

Temas


Animales
protección de animales

Localizaciones


Nuevo León

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III