Liberan a 2 personas secuestradas en Veracruz tras operativo por ataque a agentes de la SSPC
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Omar García Harfuch confirmó la liberación de dos víctimas de secuestro en Veracruz durante las labores desplegadas tras el ataque
Omar García Harfuch informó sobre la liberación de dos personas que permanecían secuestradas en Veracruz como resultado del operativo desplegado a raíz de la muerte de agentes de la SSPC.
La mañana del 5 de septiembre, Harfuch anunció en su cuenta oficial de X que elementos federales fueron agredidos a balazos mientras realizaban labores de investigación en el municipio de Omealca, Veracruz.
Tras la agresión, ambos agentes perdieron la vida y una integrante más resultó lesionada.
En un mensaje posterior, el secretario de Seguridad señaló que en paralelo a las investigaciones sobre el ataque, el Gabinete de Seguridad de México mantuvo un despliegue operativo en la región para ubicar y rescatar dos víctimas de secuestro.
Gracias a la coordinación entre la SSPC, Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, ambas personas fueron liberadas sanas y salvas.