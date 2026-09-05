Liberan a 2 personas secuestradas en Veracruz tras operativo por ataque a agentes de la SSPC

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México
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    Liberan a 2 personas secuestradas en Veracruz tras operativo por ataque a agentes de la SSPC
    Fuerzas Federales en Veracruz CUARTOSCURO

Omar García Harfuch confirmó la liberación de dos víctimas de secuestro en Veracruz durante las labores desplegadas tras el ataque

Omar García Harfuch informó sobre la liberación de dos personas que permanecían secuestradas en Veracruz como resultado del operativo desplegado a raíz de la muerte de agentes de la SSPC.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/marina-inhabilita-tres-laboratorios-clandestinos-en-sinaloa-OC23300934

La mañana del 5 de septiembre, Harfuch anunció en su cuenta oficial de X que elementos federales fueron agredidos a balazos mientras realizaban labores de investigación en el municipio de Omealca, Veracruz.

Tras la agresión, ambos agentes perdieron la vida y una integrante más resultó lesionada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgjem-da-a-conocer-la-cronologia-del-multihomicidio-de-jonathan-melendez-musico-de-camilo-septimo-y-su-familia-DK23296702

En un mensaje posterior, el secretario de Seguridad señaló que en paralelo a las investigaciones sobre el ataque, el Gabinete de Seguridad de México mantuvo un despliegue operativo en la región para ubicar y rescatar dos víctimas de secuestro.

Gracias a la coordinación entre la SSPC, Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, ambas personas fueron liberadas sanas y salvas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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