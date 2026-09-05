Liberan a 2 personas secuestradas en Veracruz tras operativo por ataque a agentes de la SSPC

Omar García Harfuch informó sobre la liberación de dos personas que permanecían secuestradas en Veracruz como resultado del operativo desplegado a raíz de la muerte de agentes de la SSPC.

La mañana del 5 de septiembre, Harfuch anunció en su cuenta oficial de X que elementos federales fueron agredidos a balazos mientras realizaban labores de investigación en el municipio de Omealca, Veracruz. Tras la agresión, ambos agentes perdieron la vida y una integrante más resultó lesionada.

En un mensaje posterior, el secretario de Seguridad señaló que en paralelo a las investigaciones sobre el ataque, el Gabinete de Seguridad de México mantuvo un despliegue operativo en la región para ubicar y rescatar dos víctimas de secuestro. Gracias a la coordinación entre la SSPC, Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, ambas personas fueron liberadas sanas y salvas.

Temas

Inseguridad Muertes Gobierno

Localizaciones

Veracruz

