Marina inhabilita tres laboratorios clandestinos en Sinaloa
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Caen laboratorios clandestinos en Sinaloa, el segundo de mayor magnitud durante la administración de Sheinbaum
Elementos de la Marina, en coordinación con la FGR y SSPC, inhabilitaron tres laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en Sinaloa.
A través de su cuenta oficial de X, la Marina informó que en colaboración con la FGR y SSPC, se inhabilitaron tres laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas sintéticas en Sinaloa.
En el operativo se aseguraron un numero aproximado de 16.8 toneladas de lo que parece ser metanfetamina, además de precursores químicos y sustancias esenciales.
Dicho complejo de producción abordaba una superficie de 5,700m, el segundo de mayor magnitud durante la administración actual según registros de la propia Marina.
Datos oficiales por parte de la Marina dan cifras cercanas a los 347 millones de dólares como golpe económico tras la inhabilitación de los laboratorios.