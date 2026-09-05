Marina inhabilita tres laboratorios clandestinos en Sinaloa

Elementos de la Marina , en coordinación con la FGR y SSPC, inhabilitaron tres laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en Sinaloa.

A través de su cuenta oficial de X, la Marina informó que en colaboración con la FGR y SSPC, se inhabilitaron tres laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas sintéticas en Sinaloa.

En el operativo se aseguraron un numero aproximado de 16.8 toneladas de lo que parece ser metanfetamina, además de precursores químicos y sustancias esenciales.

Dicho complejo de producción abordaba una superficie de 5,700m, el segundo de mayor magnitud durante la administración actual según registros de la propia Marina.