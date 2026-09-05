Marina inhabilita tres laboratorios clandestinos en Sinaloa

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    Marina inhabilita tres laboratorios clandestinos en Sinaloa
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Caen laboratorios clandestinos en Sinaloa, el segundo de mayor magnitud durante la administración de Sheinbaum

Elementos de la Marina, en coordinación con la FGR y SSPC, inhabilitaron tres laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en Sinaloa.

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A través de su cuenta oficial de X, la Marina informó que en colaboración con la FGR y SSPC, se inhabilitaron tres laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas sintéticas en Sinaloa.

En el operativo se aseguraron un numero aproximado de 16.8 toneladas de lo que parece ser metanfetamina, además de precursores químicos y sustancias esenciales.

Dicho complejo de producción abordaba una superficie de 5,700m, el segundo de mayor magnitud durante la administración actual según registros de la propia Marina.

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Datos oficiales por parte de la Marina dan cifras cercanas a los 347 millones de dólares como golpe económico tras la inhabilitación de los laboratorios.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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