$!Lideran en Morelos tasa de feminicidios a nivel nacional

Morelos atraviesa una escalada de violencia contra las mujeres, pues lidera la incidencia de feminicidios a nivel nacional.

De enero a junio, esa entidad gobernada por Margarita González Saravia (Morena) reporta por cada cien mil habitantes una tasa de víctimas de feminicidio en promedio mensual de 1.79, seguida de estados como Tabasco, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua y Campeche.

En lo que va del año, en Morelos han sido asesinadas 3.1 mujeres en promedio mensual, mientras que en 2024 el estado reportó 4.25 feminicidios.

No obstante, aun con la reducción en promedio mensual, Morelos encabeza este delito principalmente en los municipios de Ayala, Cuernavaca, Tlaltizapán, Tlaltenango y Yautepec.

En contraste, colectivos feministas de la entidad cuentan con un registro de 54 feminicidios en lo que va del año, cifra que obtienen, según Andrea Acevedo, integrante del colectivo Divulvadoras, con datos abiertos de medios de comunicación (nota roja) y acompañamientos de familiares víctimas.

Tan sólo en la última semana de julio, los colectivos registraron siete feminicidios cometidos en municipios con Alerta de Violencia de Género, entre ellos, Cuernavaca, Cuautla, Temixco y Mazatepec.