‘Liderazgo femenino no puede reducirse a cuotas’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 8 marzo 2026
#8M
    ‘Liderazgo femenino no puede reducirse a cuotas’
    Encuentro "100 Mujeres Líderes", organizado por EL UNIVERSAL, en el marco del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). En imagen Fernanda Llergo. GERMÁN ESPINOSA | EL UNIVERSAL

Apuntó que todavía existen retos que enfrentar, uno de ellos es transformar espacios que contribuyan al debate público

En todos los ámbitos de la sociedad, la presencia femenina siempre ha demostrado aportar sensibilidad estratégica, capacidad de integración y una visión a largo plazo, pero siempre atenta al detalle, aseguró Fernanda Llergo Bay, rectora general de la Universidad Panamericana (UP).

La doctora en Filosofía y Letras habló frente a 100 mujeres líderes invitadas por el medio de comunicación El Universal a un encuentro de reflexión y conmemoración de la lucha feminista que han sostenido estudiantes, activistas, figuras públicas y periodistas de todo el país. Ahí, apuntó que todavía existen retos que enfrentar, uno de ellos es transformar espacios que contribuyan al debate público.

TE PUEDE INTERESAR: México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en últimos siete años

“Hablar hoy de liderazgo femenino no puede reducirse ni podemos permitir que se reduzca a cuotas de género o a presencias simbólicas. La conversación al hablar de feminismo, al hablar de mujeres, es mucho más profunda. Tiene que ver con la persona y las decisiones que tomamos, con la manera en que las mujeres entendemos el poder, la autoridad y el servicio”, dijo.

Al destacar el encuentro plural convocado por EL UNIVERSAL, Llergo Bay indicó que estos espacios son una demostración clara de que la universidad es dialógica y abierta al pensamiento, pero, sobre todo, un signo de esperanza. Señaló que más allá de diferencias ideológicas o enfoques particulares de cada asistente, en todas las mujeres existe la responsabilidad compartida y el deseo de construir un país más justo, más humano y con mayores oportunidades. Detalló que el liderazgo femenino no busca replicar lógicas de confrontación, sino abrir caminos de colaboración que no respondan a la polarización con más polarización, sino a la reflexión, diálogo y empatía.

Afirmó que la verdadera igualdad de oportunidades no se agota en un discurso, más bien requiere decisiones estructurales, políticas públicas que faciliten la conciliación profesional y vida familiar. Así como entornos empresariales que valoren el mérito sin invisibilizar la realidad personal, concretamente de las mujeres.

TE PUEDE INTERESAR: Acoso sexual crece en el sector público federal

“Implica evitar que una causa legítima, como que la mujer participe en la vida pública, (...) se convierta en un nuevo modo de división. No podemos pretender que el liderazgo femenino y el feminismo se conviertan en otro motivo más de división, el feminismo es vivido como búsqueda de justicia y oportunidades reales”, recalcó.

Calificó como necesario formar estudiantes con criterios, convicciones éticas y sentido a la responsabilidad social. Así como mujeres preparadas, seguras y conscientes de su misión; además de formar entornos corresponsables.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


8M
Feminismo
Feministas

Localizaciones


México

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica

NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica
La violencia familiar es uno de los delitos más denunciados en Coahuila, pero también con pocas sentencias.

8M: En Coahuila, falla la justicia con violencia familiar; hay 112 mil denuncias y solo 371 sentencias
Durante el Día Internacional de la Mujer, conceptos como patriarcado, interseccionalidad y brecha salarial forman parte del debate sobre igualdad de género.

Diccionario feminista del 8M: conceptos clave para entender el movimiento y la lucha por la igualdad
La jugadora saltillense forma parte de una generación que impulsó el crecimiento de este deporte para mujeres en Saltillo.

Alejandra Rivera: la lucha por legitimar el futbol americano femenil
No estamos seguras en casa

NosotrAs: No estamos seguras en casa
También queremos decidir

También queremos decidir
México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en últimos siete años

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en últimos siete años
En la imagen una mujer posa con pañuelo verde símbolo del aborto legal, frente a una bandera de México durante el dictamen de la SCJN.

8M: Estados en México que han despenalizado el aborto