Las mujeres necesitan un país que les haga justicia: El Universal

El Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, celebró los avances que se han logrado en nuestro país en materia de género; sin embargo, reconoció que el camino para romper el techo de cristal todavía es largo y con muchos obstáculos, entre ellos el alto número de feminicidios. Advirtió que “un sólo feminicidio es inaceptable”.

Al dar la bienvenida del encuentro 100 Mujeres Líderes, organizado por este diario en el marco del Día Internacional de la Mujer —que se conmemora este 8 de marzo—, el Licenciado Ealy Ortiz afirmó que México necesita más mujeres líderes, libres y empoderadas, porque si ellas avanzan, dijo, avanzamos todos y avanza el país.

Acompañado por gobernadoras, legisladoras de todos los partidos políticos, empresarias, alcaldesas, políticas, académicas, periodistas, actrices e influencers, advirtió que mientras haya una mujer desaparecida, El Gran Diario de México seguirá contando su historia para que no sea olvidada; mientras una mujer tenga que marchar para que se reconozcan sus derechos, ahí estará acompañándolas y amplificando su voz hasta que sean escuchadas.

“Necesitamos más mujeres líderes, más mujeres libres, más mujeres empoderadas. Necesitamos mujeres que realicen sus sueños, que cumplan sus metas. Necesitamos más de su visión del mundo. Es la hora de empoderar a las mujeres. Porque si ellas avanzan, avanzamos todos, avanza la sociedad y avanza México”, mencionó en el auditorio de la Universidad Panamericana (UP), anfitriona del evento.

Seguiremos contando sus historias...

En un mensaje que leyó su esposa, Perla Díaz Tejeda, el Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz celebró los avances que se han logrado en México en materia de género, como la entrada en vigor el decreto que busca garantizar la igualdad sustantiva y una vida libre de violencia para mujeres, adolescentes y niñas; la reforma a la Ley Federal del Trabajo para avalar la igualdad salarial, así como la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo como primera mujer en la Presidencia de la República. Sin embargo, reconoció que la realidad para millones de mujeres es muy distinta.

“El camino hacia esa equidad, hacia la libertad, el camino para que las mujeres en México puedan sentirse seguras y valoradas, para romper el techo de cristal, es largo. Y los obstáculos en el camino, muchos. ‘La violencia contra las mujeres continúa en niveles epidémicos, México incluido’, ha advertido la ONU”.

El Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz destacó que —de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública— en 2025 hubo 721 feminicidios en México. “Sumamos, sí, ocho años a la baja, pero un sólo feminicidio es inaceptable”.

Alertó que en promedio cuatro mujeres desaparecen diariamente en México, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y que hoy en México hay 23 mil 441 mujeres desaparecidas o no localizadas, lo que representa 21.10% del total.

“’¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!’, claman cada año las hijas, las madres, las hermanas de mujeres desaparecidas. En EL UNIVERSAL nos sumamos a ese clamor”. Mientras haya una mujer desaparecida, indicó, esta casa editorial seguirá contando su historia para que no sea olvidada.

“Mientras una mujer tenga que marchar para que se reconozcan sus derechos, ahí estaremos, acompañándolas y dándoles voz, hasta que sean escuchadas”.

“Para que las mujeres sean lo que decidan ser no sólo necesitan sentirse seguras. Necesitan oportunidades. Necesitan un país que confíe en ellas, pero que también les haga justicia”.

El Licenciado Ealy Ortiz destacó que, a lo largo de casi 110 años de historia, EL UNIVERSAL ha dado cuenta de los cambios mundiales de manera veraz, puntual, equilibrada y plural, y ha procurado presentar a sus lectores todos los ángulos y voces, promoviendo el debate que nos encamine a la prosperidad, igualdad, equidad y, desde luego, democracia.

“Lo ha hecho, y lo seguirá haciendo también, tratándose de las mujeres y sus luchas, dando cuenta de los avances, pero también de los desafíos que enfrentan ellas en nuestro país; dando voz a quien no la tiene, desmenuzando la realidad y lo que falta para lograr un país más seguro, más igualitario, más libre para ellas”.