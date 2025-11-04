Lilly Téllez vs. Gerardo Noroña: Protagonizan ‘encontronazo’ por caso de Carlos Manzo
COMPARTIR
TEMAS
Personajes
Organizaciones
En plena sesión, la panista arremetió contra Noroña: “Tú, idiot*, llora por Carlos Manzo, Noroña, no seas imbéc*l...”
Este 4 de noviembre, durante una sesión en el Senado de la República, se registró un nuevo ‘encontronazo’ entre los legisladores Gerardo Fernández Noroña, de Morena, y Lilly Téllez, del PAN, cuyo tema central fue el reciente asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.
TE PUEDE INTERESAR: Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, será alcaldesa sustituta de Uruapan; se reunió con CSP
¿CÓMO FUE EL ‘ENCONTRONAZO’ ENTRE TÉLLEZ Y NOROÑA?
En la participación de la panista se hizo referencia al discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia ‘Mañanera del Pueblo’, donde negó una ‘guerra contra el narco’:
“¿Qué no entiende que hay una guerra de los cárteles contra los ciudadanos, que no se ha dado cuenta que están matando a los mexicanos? ¿Qué no escuchó a Carlos Manzo cuando le pidió una y otra vez que actuara y usted de burló de él?”.
Mientras continuaba con su intervención, respecto al caso del presidente municipal de Uruapan, Lilly dijo no se trataba de enviar a elementos de seguridad para el resguardo de Manzo, sino que “se actuara en Michoacán” desde el Gobierno federal.
“Debería ir contra los criminales, queremos guerra con toda la fuerza del Estado, contra los cárteles”. Tras decir esto, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, recordó a Téllez que ya se estaba acabando el tiempo disponible.
Ante esto, la senadora arremetió contra su oponente: “¡Me están negando para que no hable del asesinato de Carlos Manzo! Criminales... Tú, idiot*, llora por Carlos Manzo, Noroña, no seas imbéc*l... Llorando por allá, haciendo circo mientras a los mexicanos los masacran... Ven aquí a llorar por Carlos Manzo, Noroña, o te pongo una foto de Alito”.
🔴 Sesión de la Cámara de Senadores, del 4 de noviembre de 2025. https://t.co/9BkrqPSc7P— Senado de México (@senadomexicano) November 4, 2025
NOROÑA LE RESPONDIÓ A TÉLLEZ... ¿QUÉ LE DIJO?
Cuando llegó su turno, el morenista también se refirió al caso de Manzo, haciendo hincapié al discurso expuesto por Lilly Téllez y reconoció a Grecia Quiroz, esposa del difunto alcalde, quien “ha dado un paso al frente... ha actuado con responsabilidad, con profundo amor a su pueblo y ha dicho ‘serenense’ ese uso carroñeo que están haciendo de Carlos Manzo”.
“Nunca se comprometieron con sus puntos de vista, nunca fueron sus compañeros... se montan en el asesinato del presidente municipal para hacer politiquería”, defendió Noroña.
TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum desmiente identificación del asesino del alcalde de Uruapan: ‘Aún no se confirma’
ASESINATO DE CARLOS MANZO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE URUAPAN
El alcalde de Uruapan fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025, mientras participaba en la inauguración del Festival de Velas en la plaza principal de la ciudad. Tras el ataque, dos personas fueron detenidas como presuntamente involucradas y uno de los agresores murió en el lugar, abatido por el equipo de seguridad del alcalde.
El crimen se enmarca en un contexto de violencia en la región y se ha señalado la posible implicación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal que opera en la zona. Carlos Manzo había denunciado públicamente y en repetidas ocasiones las amenazas que enfrentaba él y su familia, incluso desde el inicio de su mandato, debido a su postura de no tener nexos con el crimen organizado y de enfrentar activamente a los cárteles.
Manzo había solicitado en varias ocasiones apoyo a las autoridades federales para combatir la inseguridad en Uruapan.