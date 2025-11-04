Lilly Téllez vs. Gerardo Noroña: Protagonizan ‘encontronazo’ por caso de Carlos Manzo

Este 4 de noviembre, durante una sesión en el Senado de la República, se registró un nuevo ‘encontronazo’ entre los legisladores Gerardo Fernández Noroña, de Morena, y Lilly Téllez, del PAN, cuyo tema central fue el reciente asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

TE PUEDE INTERESAR: Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, será alcaldesa sustituta de Uruapan; se reunió con CSP

¿CÓMO FUE EL ‘ENCONTRONAZO’ ENTRE TÉLLEZ Y NOROÑA?

En la participación de la panista se hizo referencia al discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia ‘Mañanera del Pueblo’, donde negó una ‘guerra contra el narco’:

“¿Qué no entiende que hay una guerra de los cárteles contra los ciudadanos, que no se ha dado cuenta que están matando a los mexicanos? ¿Qué no escuchó a Carlos Manzo cuando le pidió una y otra vez que actuara y usted de burló de él?”.

Mientras continuaba con su intervención, respecto al caso del presidente municipal de Uruapan, Lilly dijo no se trataba de enviar a elementos de seguridad para el resguardo de Manzo, sino que “se actuara en Michoacán” desde el Gobierno federal.

“Debería ir contra los criminales, queremos guerra con toda la fuerza del Estado, contra los cárteles”. Tras decir esto, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, recordó a Téllez que ya se estaba acabando el tiempo disponible.

Ante esto, la senadora arremetió contra su oponente: “¡Me están negando para que no hable del asesinato de Carlos Manzo! Criminales... Tú, idiot*, llora por Carlos Manzo, Noroña, no seas imbéc*l... Llorando por allá, haciendo circo mientras a los mexicanos los masacran... Ven aquí a llorar por Carlos Manzo, Noroña, o te pongo una foto de Alito”.