Lilly Téllez vs. Gerardo Noroña: Protagonizan ‘encontronazo’ por caso de Carlos Manzo

México
/ 4 noviembre 2025
    Lilly Téllez vs. Gerardo Noroña: Protagonizan ‘encontronazo’ por caso de Carlos Manzo
    Durante una sesión en el Senado de la República, se registró un nuevo ‘encontronazo’ entre los legisladores Gerardo Fernández Noroña, de Morena, y Lilly Téllez, del PAN. FOTO: VANGUARDIA

En plena sesión, la panista arremetió contra Noroña: “Tú, idiot*, llora por Carlos Manzo, Noroña, no seas imbéc*l...”

Este 4 de noviembre, durante una sesión en el Senado de la República, se registró un nuevo ‘encontronazo’ entre los legisladores Gerardo Fernández Noroña, de Morena, y Lilly Téllez, del PAN, cuyo tema central fue el reciente asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

TE PUEDE INTERESAR: Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, será alcaldesa sustituta de Uruapan; se reunió con CSP

¿CÓMO FUE EL ‘ENCONTRONAZO’ ENTRE TÉLLEZ Y NOROÑA?

En la participación de la panista se hizo referencia al discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia ‘Mañanera del Pueblo’, donde negó una ‘guerra contra el narco’:

“¿Qué no entiende que hay una guerra de los cárteles contra los ciudadanos, que no se ha dado cuenta que están matando a los mexicanos? ¿Qué no escuchó a Carlos Manzo cuando le pidió una y otra vez que actuara y usted de burló de él?”.

Mientras continuaba con su intervención, respecto al caso del presidente municipal de Uruapan, Lilly dijo no se trataba de enviar a elementos de seguridad para el resguardo de Manzo, sino que “se actuara en Michoacán” desde el Gobierno federal.

“Debería ir contra los criminales, queremos guerra con toda la fuerza del Estado, contra los cárteles. Tras decir esto, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, recordó a Téllez que ya se estaba acabando el tiempo disponible.

Ante esto, la senadora arremetió contra su oponente: “¡Me están negando para que no hable del asesinato de Carlos Manzo! Criminales... Tú, idiot*, llora por Carlos Manzo, Noroña, no seas imbéc*l... Llorando por allá, haciendo circo mientras a los mexicanos los masacran... Ven aquí a llorar por Carlos Manzo, Noroña, o te pongo una foto de Alito”.

NOROÑA LE RESPONDIÓ A TÉLLEZ... ¿QUÉ LE DIJO?

Cuando llegó su turno, el morenista también se refirió al caso de Manzo, haciendo hincapié al discurso expuesto por Lilly Téllez y reconoció a Grecia Quiroz, esposa del difunto alcalde, quien “ha dado un paso al frente... ha actuado con responsabilidad, con profundo amor a su pueblo y ha dicho ‘serenense’ ese uso carroñeo que están haciendo de Carlos Manzo”.

“Nunca se comprometieron con sus puntos de vista, nunca fueron sus compañeros... se montan en el asesinato del presidente municipal para hacer politiquería”, defendió Noroña.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum desmiente identificación del asesino del alcalde de Uruapan: ‘Aún no se confirma’

ASESINATO DE CARLOS MANZO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE URUAPAN

El alcalde de Uruapan fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025, mientras participaba en la inauguración del Festival de Velas en la plaza principal de la ciudad. Tras el ataque, dos personas fueron detenidas como presuntamente involucradas y uno de los agresores murió en el lugar, abatido por el equipo de seguridad del alcalde.

El crimen se enmarca en un contexto de violencia en la región y se ha señalado la posible implicación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal que opera en la zona. Carlos Manzo había denunciado públicamente y en repetidas ocasiones las amenazas que enfrentaba él y su familia, incluso desde el inicio de su mandato, debido a su postura de no tener nexos con el crimen organizado y de enfrentar activamente a los cárteles.

Manzo había solicitado en varias ocasiones apoyo a las autoridades federales para combatir la inseguridad en Uruapan.

Temas


Senadores

Personajes


Gerardo Fernández Noroña
Lilly Téllez

Organizaciones


Senado De la República

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La explotación del gas shale es principalmente criticado por la técnica del fracking.

Coahuila: Rechazan organizaciones que se reactive el uso del fracking
La propuesta busca incluir la modificación de placas dentro de los delitos de falsificación de documentos de vehículos.

Coahuila: proponen hasta ocho años de prisión a quien modifique las placas vehiculares
La violencia exacerbada en Michoacán quedó de manifiesta con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Michoacán: Señalan expertos fallos en planes para combatir la inseguridad

El delantero mexicano Santiago Giménez explicó en redes sociales que ha jugado varios meses con una lesión en el tobillo que lo ha limitado físicamente.

‘Llegó el momento de parar’: Santiago Giménez revela que jugó lesionado y anuncia pausa para recuperarse
Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe en Tailandia, pide disculpas luego de los hechos relacionados con la representante mexicana, Fátima Bosch, quien lo confrontó luego de referirse a ella peyorativamente.

Nawat Itsaragrisil se disculpa, tras decirle ‘tonta’ a Fátima Bosch; Miss México no dimitirá
Llamó a los ciudadanos, periodistas y jóvenes a “no callar ante la violencia ni ante el poder”, al afirmar que “el miedo es de los cobardes”.

‘El crimen organizado manda en México’: Alejandro Moreno acusa al gobierno de perder el control del País
El equipo de Ayudantía de la presidenta Sheinbaum reaccionó e intervino para alejar al hombre.

Acosa ciudadano a Claudia Sheinbaum cuando caminaba por Centro Histórico de CDMX
Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, llegó a Palacio Nacional cerca de las 14:00 horas para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, será alcaldesa sustituta de Uruapan; se reunió con CSP