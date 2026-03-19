Llama Claudia Sheinbaum a la banca a aumentar los créditos

Al presidir la sesión inaugural de la 89 Convención Bancaria, bajo el lema “Innovando la banca, construyendo el futuro”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la banca comercial que aumente más el financiamiento para las empresas.

”Les pedimos que aumenten el crédito. La banca mexicana tiene mucho todavía que darle al país; le ha dado, pero necesitamos que le dé todavía más”, dijo.

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La titular del Ejecutivo federal celebró el anuncio que hizo el gremio para aumentar el crédito de 38% a 45% como proporción del Producto Interno Bruto (PIB).

”Nos vamos con una buena noticia, que es el compromiso de la banca en México”.

”Evidentemente, necesitamos trabajar en la digitalización y en este proceso para aumentar los créditos, pero sí trabajamos juntos”, expresó Sheinbaum Pardo.

Como “una gran noticia”, la Mandataria dijo ante banqueros que este miércoles iniciaron las conversaciones bilaterales con Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC.

”Ciertamente, no son las condiciones que teníamos hace dos años, pero, como dije, somos positivos, y hay que ser positivos. Y, si trabajamos juntos, siempre vamos a salir adelante”, declaró.

”Habrá temas en los que no estamos de acuerdo; no importa. Somos un país democrático, y qué bueno que haya temas en los que no estamos de acuerdo. Pero lo importante es en los que sí estamos de acuerdo”, agregó.

En su discurso, Sheinbaum Pardo admitió que “nos falta crecer”, pero generando bienestar. “Y a eso le llamamos prosperidad compartida; bienestar y sustentabilidad”.

Para “crecer desde el gobierno”, mencionó programas como inversiones mixtas, nuevos esquemas de Nacional Financiera, la digitalización, el impulso a las cadenas productivas y los incentivos para la inversión.

Resaltó, además, la simplificación del uso de la plataforma CoDi, anunciada por la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, para que la gente la pueda usar de manera sencilla, lo que significará cero comisiones. También el pago de las gasolinas y las casetas de manera digital.

Sheinbaum declaró que “estamos viviendo momentos difíciles en el mundo”, que impactan no sólo a los países de Medio Oriente, sino de todo el mundo, pero “en cualquier momento hay que ser optimistas”.

”Hay estabilidad política en México”, aseguró la titular del Ejecutivo federal al resaltar los proyectos estratégicos como el auto eléctrico Olinia y desarrollo de semiconductores.

REPORTAN AVANCES

En su oportunidad, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, aseguró que, tras años de un manejo prudente en las finanzas públicas, existen condiciones de estabilidad y certidumbre para lograr el objetivo de incrementar el crédito al sector privado a 45% del PIB hacia 2030, y que, con ello, se apuntale el crecimiento económico del país.

Como parte de esta estrategia, el sector también busca ampliar el financiamiento destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas, al elevar su acceso al crédito de 24% a 30%.

A 10 meses de haber fijado ese objetivo, el indicador ya se acerca a 27%, detalló, con la colocación de 17 mil nuevos créditos por 26 mil millones de pesos, en un segmento que concentra la mayoría del empleo en el país.

Adicionalmente, afirmó que la banca impulsará la digitalización y la inclusión financiera como palancas para detonar la expansión económica, al reducir el uso de efectivo y facilitar el acceso a servicios financieros.

En su participación, Romano también señaló que el fortalecimiento del crédito, junto con mayores niveles de bancarización, permitirá mejorar la productividad y acelerar la economía.

En conferencia de prensa previa, mencionó que ante la guerra en Irán y sus efectos en el precio del petróleo, México está blindado de posibles impactos a la economía. “El tipo de cambio y los índices macroeconómicos no se han alterado de manera importante”, dijo Romano.