Asesinan a presidenta del Comisariado Ejidal de San Pedro Totolápam, Oaxaca; investigan feminicidio

Nazaret Cortés Velasco, presidenta del Comisariado de Bienes Ejidales de San Pedro Totolápam, en Oaxaca, fue asesinada la madrugada del jueves durante una emboscada con disparos de armas de fuego cuando viajaba a bordo de una camioneta con su hija, quien resultó gravemente lesionada Los hechos ocurrieron sobre la calle Eucalipto del Barrio Vista Hermosa de la comunidad que forma parte de la Sierra Sur de Oaxaca. Medios de comunicación reportan que su hija, Monserrat Cortés Velasco de 24 años de edad, resultó con heridas de bala y fue trasladada a un hospital para su atención médica.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca, el ataque se perpetró la madrugada del jueves sobre el kilómetro 80 de la carretera federal 190, en jurisdicción de San Pedro Totolápam; extraoficialmente se mencionó que Cortés Velasco viajaba en una camioneta después de haber asistido a una festividad en la comunidad de San José de Gracia. Informes preliminares señalan que la camioneta en la que viajaba Nazaret Cortés presentó 12 orificios de bala en el parabrisas y en el lugar de los hechos se aseguraron al menos 29 castillos percutidos calibre nueve milímetros y un cartucho útil. Mientras que la Fiscalía General de Oaxaca informó que la Presidenta del Comisariado de Bienes Ejidales de San Pedro Totolápam fue hallada sin vida sobre el kilómetro 80 de la carretera federal 190, “con lesiones infligidas con disparos de armas de fuego”.

La familia de la líder agraria invitó a familiares, amigos y público en general a escarbar la sepultura de Nazaret Cortés en el panteón municipal de San Pedro Totolápam, de acuerdo con El Universal. En su comunicado, la Fiscalía de Oaxaca activó el Protocolo de Investigación Ministerial Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, es decir, investigarán el hecho como un caso de feminicidio.

CONSERVACIÓN AL MEDIOAMBIENTE El pasado 11 de marzo, Nazaret Cortés encabezó acciones para la conservación del medio ambiente, la fauna, la flora y el territorio de San Pedro Totolápam, como parte del programa de Ordenamiento Territorial Comunitario, en el que participaron jóvenes y miembros de las comunidades de Zoquitlán, San Luis Amatlán y Quiechapa. Ese día, instalaron cámaras trampa que permitirán monitorear la fauna silvestre y también tuvo el objetivo de fortalecer la capacidad de la comunidad para conocer y proteger su propio territorio, para conservar la biodiversidad y los paisajes magueyeros.

La comunidad se ha envuelto en conflictos por la autorización de la mina El Águila, en San José de Gracia, operada por Don David Gold S.A. de C.V. (filial de la empresa estadounidense Gold Resource Corporation), donde se extrae oro y plata desde hace nueve años. Desde enero de 2024, el gobierno de Oaxaca -durante la administración de Salomón Jara Cruz- construye el Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU), un basurero en el cual depositar los residuos sólidos urbanos de la capital del estado y la zona metropolitana; lo cual ha causado inconformidad dentro de la población y denuncias de activistas ambientales en el estado, ya que ningún municipio central lo aceptó. (Con información de El Universal)

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