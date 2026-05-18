Llama Emilio González Márquez a construir una alianza PAN-PRI-MC
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El ex gobernador los convocó a unir fuerzas para impedir el avance de Morena en Jalisco, de cara a las elecciones de 2027
GUADALAJARA, JAL .-El ex gobernador Emilio González Márquez lanzó un llamado a los dirigentes del PAN, PRI y MC para que construyan una alianza opositora que impida el avance de Morena en Jalisco de cara a las elecciones de 2027.
El ex Mandatario advirtió que si el partido naranja pretende contender solo, dividirá el voto opositor.
“En Jalisco no debe ganar Morena, y para ello tendrían que bajarle un poquito los dirigentes de los partidos y reconocer humildemente que lo que importa es la gente y, por lo tanto, dirigentes de mi partido, el PAN, del PRI y de MC, para empezar, deberían estar ya platicando ahorita para generar una alianza de gente buena que supere a los partidos, que incluya las siglas de los partidos, pero que vaya mucho más allá”, dijo.
“Jalisco necesita que no llegue Morena, y no nos pueden venir a decir los MC que ellos solos pueden, porque solo estarían dividiendo la Oposición y sirviendo a Morena. Eso no puede ser”.
LLAMA A DEJAR LAS DIFERENCIAS A UN LADO
González Márquez reconoció que los partidos tienen visiones diferentes, pero consideró que esas diferencias deben dejarse de lado para concentrarse en los puntos de coincidencia.
“No queremos que el miedo siga creciendo en nuestras familias, y para ello tenemos que cuidar nuestro Estado”, dijo, al insistir en que el objetivo compartido debe ser evitar que Morena llegue al Gobierno de Jalisco.
Por otra parte, el ex Gobernador salió en defensa de la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al asegurar que las manifestaciones en contra de la Mandataria por la presencia de agentes de la CIA en territorio estatal, son una cortina de humo tendida por el Gobierno de Morena, que busca distraer el problema de fondo, “que es que ellos han fomentado el crecimiento de la delincuencia organizada”, concluyó.