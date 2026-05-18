Llama Emilio González Márquez a construir una alianza PAN-PRI-MC

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Llama Emilio González Márquez a construir una alianza PAN-PRI-MC
    El ex mandatario advirtió que si el partido naranja pretende contender solo, dividirá el voto opositor. Cuartoscuro

El ex gobernador los convocó a unir fuerzas para impedir el avance de Morena en Jalisco, de cara a las elecciones de 2027

GUADALAJARA, JAL .-El ex gobernador Emilio González Márquez lanzó un llamado a los dirigentes del PAN, PRI y MC para que construyan una alianza opositora que impida el avance de Morena en Jalisco de cara a las elecciones de 2027.

El ex Mandatario advirtió que si el partido naranja pretende contender solo, dividirá el voto opositor.

“En Jalisco no debe ganar Morena, y para ello tendrían que bajarle un poquito los dirigentes de los partidos y reconocer humildemente que lo que importa es la gente y, por lo tanto, dirigentes de mi partido, el PAN, del PRI y de MC, para empezar, deberían estar ya platicando ahorita para generar una alianza de gente buena que supere a los partidos, que incluya las siglas de los partidos, pero que vaya mucho más allá”, dijo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/llama-claudia-sheinbaum-al-dialogo-ante-amago-de-protestas-de-la-cnte-HC20775002

“Jalisco necesita que no llegue Morena, y no nos pueden venir a decir los MC que ellos solos pueden, porque solo estarían dividiendo la Oposición y sirviendo a Morena. Eso no puede ser”.

LLAMA A DEJAR LAS DIFERENCIAS A UN LADO

González Márquez reconoció que los partidos tienen visiones diferentes, pero consideró que esas diferencias deben dejarse de lado para concentrarse en los puntos de coincidencia.

“No queremos que el miedo siga creciendo en nuestras familias, y para ello tenemos que cuidar nuestro Estado”, dijo, al insistir en que el objetivo compartido debe ser evitar que Morena llegue al Gobierno de Jalisco.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rocha-moya-divide-la-opinion-en-encuesta-49-esta-de-acuerdo-de-que-se-extradite-a-eu-BC20772210

Por otra parte, el ex Gobernador salió en defensa de la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al asegurar que las manifestaciones en contra de la Mandataria por la presencia de agentes de la CIA en territorio estatal, son una cortina de humo tendida por el Gobierno de Morena, que busca distraer el problema de fondo, “que es que ellos han fomentado el crecimiento de la delincuencia organizada”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Exgobernadores
Partidos políticos

Localizaciones


Guadalajara
Jalisco

Organizaciones


Movimiento Ciudadano
PAN
PRI

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
La solución para el Santos-Laguna

La solución para el Santos-Laguna
true

UIF: Engañar con la verdad en el caso Rocha Moya
”Entre las proteínas cárnicas, la de cerdo registró el mayor crecimiento (del consumo mexicano) en el 2025”, mencionó el Consejo Mexicano de la Carne.

Cae 21% en 5 años autosuficiencia para cerdo; importaciones siguen en aumento

Autoridades federales detuvieron a dos presuntos implicados en el ataque armado contra elementos del SPF en Tamaulipas y aseguraron armas.

Detienen a dos presuntos implicados en ataque contra elementos del SPF en Tamaulipas; un oficial murió
Consulta el calendario de la Pensión del Bienestar para mayo 2026. Descubre qué adultos mayores recibirán 6,400 pesos y quiénes no cobrarán debido a la veda electoral.

Pensión Bienestar 2026... ¿Qué letras y apellidos reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 18 al 27 de mayo?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
La Audiencia Nacional resolvió que Shakira no fue residente fiscal en España en 2011 y anuló multas millonarias.

Shakira gana batalla contra Hacienda; devolución superaría los 60 millones de euros
Luego de su experiencia con Sevilla FC, Matías Almeyda iniciará una nueva etapa en la Liga MX.

Matías Almeyda regresa a la Liga MX como entrenador de Rayados