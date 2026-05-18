Llama Emilio González Márquez a construir una alianza PAN-PRI-MC

GUADALAJARA, JAL .-El ex gobernador Emilio González Márquez lanzó un llamado a los dirigentes del PAN, PRI y MC para que construyan una alianza opositora que impida el avance de Morena en Jalisco de cara a las elecciones de 2027.

El ex Mandatario advirtió que si el partido naranja pretende contender solo, dividirá el voto opositor.

“En Jalisco no debe ganar Morena, y para ello tendrían que bajarle un poquito los dirigentes de los partidos y reconocer humildemente que lo que importa es la gente y, por lo tanto, dirigentes de mi partido, el PAN, del PRI y de MC, para empezar, deberían estar ya platicando ahorita para generar una alianza de gente buena que supere a los partidos, que incluya las siglas de los partidos, pero que vaya mucho más allá”, dijo.