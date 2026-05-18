Llama Claudia Sheinbaum al diálogo ante amago de protestas de la CNTE

CDMX.- Ante el anuncio de la CNTE de paro y protestas a partir del 1 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hay mesas de trabajo y priorizó el diálogo. Sheinbaum afirmó que son sólo algunos maestros. “Son algunos maestros, no son todos lo maestros. Hay mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública y se va a atender”, afirmó la Mandataria federal.

La mandataria aseguró que su gobierno respetará las libertades pero también que se desarrolle el Mundial de futbol, que inicia el 11 de junio con el partido México-Sudáfrica en la CDMX. “Hay que respetar las libertades y al mismo tiempo que se desarrolle el Mundial, es la tarea de todo gobierno, vamos a trabajar bien como siempre lo hemos hecho”, dijo.

“Tiene que haber diálogo, vamos a dialogar con ellos a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública”. SHEINBAUM PODRÍA REUNIRSE CON FELIPE VI Sheinbaum Pardo confirmó que rey de España, Felipe VI, visitará México para estar presente en el partido España-Uruguay en el Mundial de Futbol FIFA 2026, que se llevará a cabo el próximo 26 de junio en Guadalajara, Jalisco. A pregunta expresa en su conferencia de prensa, la Mandataria federal no informó de una posible reunión con Felipe VI porque reiteró que apenas esta mañana recibió la información de la visita del rey a nuestro país.

“Va a Guadalajara. Hoy me entregaron la carta apenas en la mañana”, respondió.”¿Habrá planes de reunirse?”, se le insistió. “Pues todavía... apenas hoy en la mañana vi la carta”, contestó. INSISTIRÁ EN UNA DISCULPA En Palacio Nacional, la presidenta señaló que su gobierno seguirá insistiendo en la necesidad de una disculpa a España por los crímenes cometidos durante la invasión española. La jefa del Ejecutivo federal aseguró que la gran mayoría del pueblo español reconoce que hubo abusos en la Colonia y que rechazan que los invasores españoles hayan llegado a civilizar a los pueblos indígenas.

“Nosotros vamos a seguir insistiendo en eso, y de parte de España - con excepción de algunos que todavía siguen reivindicando Hernán Cortés allá y acá, que lo que más vergüenza dan son los de acá, la verdad- con excepción de ellos, la gran mayoría del pueblo español pues está reconociendo que hubo período de abusos y que no es que llegaron a civilizar a los incivilizados”.

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