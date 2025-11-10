$!Lleva Octavio Romero su burocracia de Pemex a Infonavit

El Infonavit creció con Octavio Romero Oropeza en personal de confianza y en la primera línea de mandos fueron contratados amigos y funcionarios que laboraron en el ex director de Pemex en el gobierno de AMLO.

Como Director General de Infonavit, Octavio Romero y sus colaboradores más cercanos perciben sueldos entre 150 mil y 185 mil pesos mensuales.

Nueve ganan 185 mil 320 pesos; 28 obtienen 177 mil pesos al mes; mientras que 12 ganan 156 mil pesos.

Sólo entre 389 directores o mandos de confianza que ganan más de 100 mil pesos al mes, el Infonavit eroga alrededor de 60 millones de pesos cada mes. De éstos, 102 acaban de entrar en la gestión de Romero.

De acuerdo con la plantilla del Infonavit actualizada al 30 de octubre de 2025, el número de plazas de confianza llegó a 4 mil 945 en 2025.

Entre los nuevos funcionarios figuran nombres conocidos del sexenio anterior en Pemex: Marcos Manuel Herrería Alamina, ex director de Administración en Exploración y Producción, ahora Secretario General del Infonavit.