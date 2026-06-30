Llueven memes de Samuel tras usar camisetas de equipos eliminados

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    Llueven memes de Samuel tras usar camisetas de equipos eliminados
    Samuel García viste camisetas de equipos eliminados de la Copa Mundial Vanguardia

Adiós ‘euforia naranja’ de Samuel, llueven memes y burlas al Gobernador de Nuevo León por derrota de Países Bajos

Después de la eliminación de los Países Bajos de la Copa Mundial 2026, en su juego contra Marruecos, el color naranja y Samuel García se han vuelto objetivos de memes en México.

La sorpresiva eliminación de Países Bajos, uno de los favoritos para ganar la Copa Mundial, se ha vuelto un punto de debate para los analistas, comentaristas y para los usuarios de las redes sociales con la imaginación para gestionar memes.

Previo a los resultados del partido, Samuel García, gobernador de Nuevo León por parte del Movimiento Ciudadano, se vistió con una camiseta naranja, en referencia al equipo de los Países Bajos, quienes portan dicho color durante el juego. Sin embargo, no es la primera vez que el gobernador porta la camiseta de un equipo que perdió posteriormente.

Para el partido número mil de la Copa Mundial del 2026, Samuel García portó la camiseta azul, a favor de la selección japonesa, denominada por la afición internacional como ‘los samuráis azules’. Lo mismo ocurrió con Suecia, que también ya fue eliminada de la Copa Mundial.

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Aunque el partido que eliminó a Japón ocurrió en el juego contra Brasil, el 29 de junio, la referencia de Samuel portando la camiseta azul, y luego, la naranja, se ha vuelto un foco para los creadores de memes.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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