Llueven memes de Samuel tras usar camisetas de equipos eliminados
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Adiós ‘euforia naranja’ de Samuel, llueven memes y burlas al Gobernador de Nuevo León por derrota de Países Bajos
Después de la eliminación de los Países Bajos de la Copa Mundial 2026, en su juego contra Marruecos, el color naranja y Samuel García se han vuelto objetivos de memes en México.
La sorpresiva eliminación de Países Bajos, uno de los favoritos para ganar la Copa Mundial, se ha vuelto un punto de debate para los analistas, comentaristas y para los usuarios de las redes sociales con la imaginación para gestionar memes.
Previo a los resultados del partido, Samuel García, gobernador de Nuevo León por parte del Movimiento Ciudadano, se vistió con una camiseta naranja, en referencia al equipo de los Países Bajos, quienes portan dicho color durante el juego. Sin embargo, no es la primera vez que el gobernador porta la camiseta de un equipo que perdió posteriormente.
Para el partido número mil de la Copa Mundial del 2026, Samuel García portó la camiseta azul, a favor de la selección japonesa, denominada por la afición internacional como ‘los samuráis azules’. Lo mismo ocurrió con Suecia, que también ya fue eliminada de la Copa Mundial.
Aunque el partido que eliminó a Japón ocurrió en el juego contra Brasil, el 29 de junio, la referencia de Samuel portando la camiseta azul, y luego, la naranja, se ha vuelto un foco para los creadores de memes.