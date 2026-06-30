Festejos, operativos antialcohol y lluvias en Paseo de la Reforma antes del partido

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    Festejos, operativos antialcohol y lluvias en Paseo de la Reforma antes del partido
    Aficionados llenan las calles para México-Ecuador en la Copa Mundial 2026 Cuarto oscuro

La FIFA y Protección Civil activan protocolo por la presencia de tormenta eléctrica sobre el Estadio Azteca

Sin poder esperar, aficionados de la selección mexicana llenan las calles y los puntos de acceso para poder disfrutar el juego de México-Ecuador, en la Copa Mundial 2026, en la Ciudad de México.

La marea de camisetas verdes, y algunas doradas por el equipo ecuatoriano, ha rodeado por completo los monumentos de la Revolución y el del Ángel de la Independencia, en el Paseo de la Reforma. Se detalló que para antes de las 19 horas, momento en que el partido está fechado, ya hay un aproximado de 55 mil personas listas para el juego, sin importar los altos índices de lluvias.

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Se detalló que la música acompaña a los aficionados, que bailan y cantan La Chona” y “El Tucanazo” de los Tucanes de Tijuana, así como “15 años” de Los Ángeles Azules. Sin embargo, no todo es fiesta sin control, ya que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana vigilan y revisan a los presentes.

Se destacó que elementos de la policía, frente a la exembajada de los Estados Unidos en México, removieron a vendedores de palomitas y helado de limón, quienes portaban hieleras con bebidas alcohólicas. En el Paseo de la Reforma también se han revisado mochilas para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas de todo tipo en los espacios públicos.

Para implementar seguridad en otros sitios, elementos de la policía instalaron vallas en la estación de Metrobús para la Basílica de Guadalupe al Campo Marte y así evitar que los aficionados trepen a las mismas durante los festejos de esta noche.

RETRASAN JUEGO DE MÉXICO-ECUADOR POR LLUVIAS

A minutos de iniciar el juego entre México y Ecuador para seguir en la Copa Mundial del 2026, se informó que habrá un retraso debido a la presencia de una tormenta eléctrica sobre la Ciudad de México.

Se detalló que el silbatazo inicial se pospuso a 15 minutos después de las 19 horas para presenciar si el clima permitirá a los jugadores de las respectivas selecciones jugar de manera apropiada en el Estadio Azteca. Sin embargo, han declarado las autoridades que el juego iniciará a las 20:00 horas.

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El protocolo fue respaldado por la Protección Civil de la Ciudad de México y por la FIFA. Los porteros de ambos equipos no accedieron a sus zonas para realizar las actividades previas al juego y el resto de jugadores siguen resguardados hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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