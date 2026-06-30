Festejos, operativos antialcohol y lluvias en Paseo de la Reforma antes del partido

Sin poder esperar, aficionados de la selección mexicana llenan las calles y los puntos de acceso para poder disfrutar el juego de México-Ecuador, en la Copa Mundial 2026, en la Ciudad de México. La marea de camisetas verdes, y algunas doradas por el equipo ecuatoriano, ha rodeado por completo los monumentos de la Revolución y el del Ángel de la Independencia, en el Paseo de la Reforma. Se detalló que para antes de las 19 horas, momento en que el partido está fechado, ya hay un aproximado de 55 mil personas listas para el juego, sin importar los altos índices de lluvias.

Se detalló que la música acompaña a los aficionados, que bailan y cantan La Chona” y “El Tucanazo” de los Tucanes de Tijuana, así como “15 años” de Los Ángeles Azules. Sin embargo, no todo es fiesta sin control, ya que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana vigilan y revisan a los presentes. Se destacó que elementos de la policía, frente a la exembajada de los Estados Unidos en México, removieron a vendedores de palomitas y helado de limón, quienes portaban hieleras con bebidas alcohólicas. En el Paseo de la Reforma también se han revisado mochilas para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas de todo tipo en los espacios públicos.

Para implementar seguridad en otros sitios, elementos de la policía instalaron vallas en la estación de Metrobús para la Basílica de Guadalupe al Campo Marte y así evitar que los aficionados trepen a las mismas durante los festejos de esta noche. RETRASAN JUEGO DE MÉXICO-ECUADOR POR LLUVIAS A minutos de iniciar el juego entre México y Ecuador para seguir en la Copa Mundial del 2026, se informó que habrá un retraso debido a la presencia de una tormenta eléctrica sobre la Ciudad de México. Se detalló que el silbatazo inicial se pospuso a 15 minutos después de las 19 horas para presenciar si el clima permitirá a los jugadores de las respectivas selecciones jugar de manera apropiada en el Estadio Azteca. Sin embargo, han declarado las autoridades que el juego iniciará a las 20:00 horas.

El protocolo fue respaldado por la Protección Civil de la Ciudad de México y por la FIFA. Los porteros de ambos equipos no accedieron a sus zonas para realizar las actividades previas al juego y el resto de jugadores siguen resguardados hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan.

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