Si Sheinbaum no toma acciones legales contra Adán Augusto terminará siendo su cómplice, advierte Riva Palacio

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo va perdiendo la batalla contra el senador Adán Augusto López, pues su estrategia para deshacerse de él no está funcionando e incluso podría perjudicarla si no toma acciones legales contra el legislador, advierte el periodista Raymundo Riva Palacio. De acuerdo con el análisis que el editorialista hace hoy sobre el caso, la mandataria corre el riesgo de ser vista como cómplice de los presuntos actos de corrupción que involucran al senador si no lo demanda. TE PUEDE INTERESAR: Adán 1, Claudia 0: La Presidenta va perdiendo la batalla contra el senador doble A Hasta ahora, refiere el periodista, la mandataria ha emprendido un “golpeteo encubierto” contra Adán Augusto López, al asegurar que ella es quien está detrás de la “metralla” mediática y política para debilitarlo a través de los casos de corrupción en los que el tabasqueño estaría involucrado al igual que sus posibles vínculos con el crimen. “En el entorno de López Hernández acusan a García Harfuch y a Ramírez Cuevas de ser quienes han operado la campaña en su contra, por ser quienes tienen la información sensible y las redes de distribución. Tienen razón”, refiere al respecto.

ATACA SHEINBAUM DESDE LAS SOMBRAS A ADÁN (PROTEGIDO POR AMLO) El analista señala que la mandataria ha tenido que operar desde las sombras porque atacar directamente al senador “sería una afrenta abierta a López Obrador”, quien lo protege desde Palenque. “Los obuses desde Palacio Nacional lo han enojado, pero no lo han doblado. ¿Qué tan fuerte es el senador doble A? No es él, sino quien lo protege: Andrés Manuel López Obrador. El senador no tiene más fuerza que la Presidenta, pero el expresidente sí. Mientras no le quite su respaldo, seguirá derrotando a Sheinbaum”, añade. Pese a la ofensiva presidencial, López Hernández mantiene el control de la bancada de Morena en el Senado e incuso ha rechazado –revela el periodista– las diversas ofertas que la Presidenta le ha hecho para que deje el cargo a cambio de darle una embajada. “No ha podido Sheinbaum con él, que le ha rechazado en varias ocasiones la petición de que, cuando menos, renuncie a la coordinación y que ella lo protegerá –no explícitamente, pero se entiende en los hechos– nombrándolo embajador en una de las representaciones de la llamada Ruta Revlon, las más codiciadas en el servicio exterior”, detalla. López Hernández ha sido señalado de tener nexos con el crimen organizado a través de Hernán Bermúdez, a quien nombró cuando fue gobernador de Tabasco como su secretario de Seguridad. Bermúdez, quien actualmente está detenido, es acusado de ser el líder del grupo criminal La Barredora –vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)–, que operaba principalmente en los estados de Tabasco, Chiapas y el sur de Veracruz. Existe la sospecha también del posible involucramiento del senador en las redes de huachicol fiscal que operan en México. Además, recientemente se filtró información sobre el pago de 2.3 millones de pesos hecho por Pemex a una empresa donde López Hernández es accionista. Así como contratos laborales de los dos hijos del senador en la Cámara de Diputados y el Senado cuando ambos eran aún estudiantes.