Localizan camioneta abandonada con un arsenal y drogas en su interior, en Nuevo León

México
/ 17 febrero 2026
    Una camioneta abandonada que en su interior tenía un arsenal y drogas fue localizada por elementos de la Defensa, Guardia Nacional y Fuerza Civil en Cadereyta, Nuevo León. CORTESÍA
Los indicios encontrados fueron decomisados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal

MONTERREY, NL.- Una camioneta abandonada que en su interior tenía un arsenal y drogas fue localizada por elementos de la Defensa, Guardia Nacional y Fuerza Civil en Cadereyta, Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad estatal informó de los hechos que se registraron derivados de trabajos tácticos y estratégicos de los elementos de las mencionadas corporaciones.

Los hechos se registraron la mañana de este martes en la colonia Fomerrey, en donde los efectivos realizaban un despliegue.

Sobre la calle Higueras, entre Mamey y Orquídea, visualizaron una camioneta Chevrolet Tahoe cuyo vidrio trasero estaba perforado.

Tras aproximarse con estrategias tácticas policiales, los efectivos localizaron en el interior de la unidad dos armas largas, municiones, dos bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana, chalecos balísticos y equipo táctico.

Los indicios encontrados fueron decomisados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

