Rematan avionetas, yates y tarjetas de futbol... Indep alista subasta con decomisos al narco

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) llevará a cabo una gran subasta presencial donde ofrecerá al público una amplia variedad de bienes decomisados a la delincuencia organizada y en aduanas. El evento se celebrará el próximo 29 y 30 de octubre en la Ciudad de México, con 493 lotes que incluyen 46 mil 725 piezas y más de 650 mil kilogramos de mercancía.

Esta será la primera subasta presencial a martillo del actual gobierno, donde los participantes competirán en tiempo real por cada lote. A diferencia de las subastas en línea, los asistentes levantarán paletas para ofrecer sus pujas y ganar el bien que más les interese.

TE PUEDE INTERESAR: Devolver al pueblo lo robado... venta de bienes incautados a delincuentes suma más de 40 millones de pesos

AVIONETAS, VEHÍCULOS Y YATES ENTRE LOS ARTÍCULOS DESTACADOS

Entre los objetos más llamativos destaca una avioneta Beechcraft C-90 modelo 1981, decomisada por la entonces Procuraduría General de la República, hoy FGR. Con matrícula XC-LQP, la aeronave bimotor tiene capacidad para cuatro pasajeros y una tripulación, con interiores de piel y un precio base de 3 millones 201 mil 600 pesos.

En el terreno automotriz, se ofertará una camioneta blindada Chevrolet Tahoe 2013, con blindaje nivel D y un precio de salida de 340 mil 673 pesos, proveniente del Consejo de la Judicatura Federal.

Los amantes del lujo también encontrarán un yate marca Atlantic con remolque incluido, con un precio base de 84 mil 400 pesos.

TARJETAS DE FUTBOL DE COLECCIÓN TAMBIÉN A SUBASTA

Uno de los lotes más peculiares corresponde a 12 cajas de tarjetas coleccionables de futbol de la marca Topps Museum Collection, decomisadas por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Chihuahua.

Estas tarjetas incluyen autógrafos y reliquias de futbolistas internacionales, con un precio base de 33 mil 600 pesos, lo que las convierte en una joya para los coleccionistas.

DRONES, VIDEOJUEGOS Y PRODUCTOS NAVIDEÑOS

Además de los vehículos y artículos de lujo, el Indep subastará productos tecnológicos y de consumo. Entre los lotes se encuentran:

· 252 drones marca Axnen, con un precio de salida de 30 mil 200 pesos

· Audífonos inalámbricos decomisados por el SAT, con un precio base de 244 mil 200 pesos

· 29 kits de consolas de videojuegos, con controles y cables, con un precio de 32 mil 100 pesos

· Diversos artículos navideños, por 27 mil 500 pesos, ideales para las próximas fiestas

También se incluirán 365 kilos de relojes sencillos, valuados en 86 mil 400 pesos, y un lote con 498 cepillos para mascotas, con precio de salida de 14 mil 200 pesos.

EL OBJETIVO: DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO

Con esta iniciativa, el Indep busca reintegrar recursos al Estado mexicano mediante la venta pública de bienes incautados a grupos criminales y mercancía retenida en aduanas. Las ganancias de estas subastas se destinan a programas sociales y proyectos comunitarios, bajo el principio de que los bienes ilícitos deben regresar en beneficio de la población.

Esta edición también marca el regreso de las subastas presenciales a martillo, una modalidad que genera mayor interés y participación, ya que permite la competencia directa entre los asistentes.

TE PUEDE INTERESAR: El INDEP advierte de sitios falsos que lo suplantan

DATOS CURIOSOS

· En subastas pasadas, el Indep ha vendido residencias de lujo y autos deportivos decomisados a capos del narcotráfico.

· El nombre original del Indep era Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

· Las subastas más exitosas han recaudado más de 100 millones de pesos en un solo evento.