Localizan camioneta y detienen a conductor ligados a acoso a Vanessa Huppenkothen en CDMX

El vehículo en que viajaban varias personas que aparece en un video siguiendo a la conductora de televisión Vanessa Huppenkothen fue ubicado y el conductor detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) de la Ciudad de México en la alcaldía Iztapalapa. A través de un comunicado emitido la tarde del jueves, la SSC-CDMX afirmó que la camioneta color rojo fue ubicada en Calzada Ignacio Zaragoza esquina Guadalupe Victoria, colonia Tepalcates, alcaldía Iztapalapa, y el conductor fue presentado ante el Juez Cívico por escandalizar en vía pública.

”Respecto a la denuncia ciudadana hecha en redes sociales por una mujer que era seguida por una camioneta, la SSC informa que la unidad color roja fue ubicada en Calzada Ignacio Zaragoza esquina Guadalupe Victoria, colonia Tepalcates , alcaldía @Alc_Iztapalapa, y su conductor fue presentado ante el Juez Cívico por escandalizar en vía pública”, destacó la dependencia con una imagen del vehículo en color rojo.

Asimismo, se informó que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos ocurridos durante la noche del miércoles y deslindar responsabilidades. Previamente, la SSC dijo que investiga el caso que se hizo viral en redes sociales y busca localizar el vehículo a través de sus placas de circulación. “Derivado de los hechos documentados en un video difundido en redes sociales, en el que se observa a una unidad presuntamente involucrada en el seguimiento de una mujer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tomó acciones inmediatas para su búsqueda y localización, a partir del registro de las placas de circulación”, afirmó la SSC en un comunicado. También informó que policías de la SSC analizan el vídeo y las imágenes para identificar la camioneta y a los pasajeros para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

¿QUÉ LE PASÓ A VANESSA HUPPENKOTHEN? La conductora deportiva de TUDN, Vanessa Huppenkothen denunció mediante un video en vivo que compartió en sus redes sociales, que era seguida por una camioneta roja abordo viajaban varias personas que le hacían señales. Los sospechosos se estacionan en la banqueta esperando que la conductora de televisión los rebase e incluso se escucha que la insultan.

Huppenkothen describe el comportamiento de una camioneta que aparentemente circulaba detrás de ella y posteriormente intentaba impedirle el paso: “oigan, este tipo está loco, pero bien loco. Quiere que me pase. Dios santo. A ver qué me hace”, expresó durante la transmisión. Ante la situación, la presentadora manifestó temor y pidió ayuda mientras continuaba conduciendo. “Si me matan, pues ya sabemos que fue este cabr...”, dijo en otro momento del video. También señaló que se encontraba sola y solicitó que el vehículo se retirara del lugar. De acuerdo con el material difundido, la camioneta involucrada sería una Toyota RAV-4 de color rojo. En la transmisión se observa que el vehículo aparentemente intenta colocarse frente al automóvil de Huppenkothen y dificultar su circulación. Durante el incidente, la camioneta aparentemente se detuvo y se orilló. Posteriormente, dos vehículos militares circularon por la misma avenida. La presentadora aprovechó ese momento para acelerar y continuar su recorrido, con el objetivo de alejarse del vehículo que había señalado durante la transmisión. El video posteriormente fue compartido en redes sociales, principalmente en X, donde usuarios difundieron fragmentos de la transmisión y expresaron preocupación por lo ocurrido.

LA PRESENTADORA CONFIRMA QUE ESTÁ A SALVO Horas después del incidente, Huppenkothen publicó una historia en Instagram para actualizar a sus seguidores sobre su estado. “Quiero agradecer sus mensajes y su apoyo. Hace unas horas tuve un susto que, afortunadamente, no pasó a mayores. Estoy en casa, estoy bien, estoy a salvo y les agradezco infinito. Muchísimas gracias”, expresó. Con este mensaje, la presentadora confirmó que no resultó lesionada y que se encontraba en su domicilio.

El suceso tuvo lugar durante la noche del miércoles 19 de agosto y las primeras horas del jueves 20, mientras Huppenkothen circulaba por calles de la alcaldía Tlalpan. El material difundido por la comunicadora muestra parte de lo ocurrido desde el interior de su vehículo. Sin embargo, no se han establecido oficialmente las circunstancias que originaron el comportamiento del conductor de la camioneta ni se ha identificado públicamente a la persona que conducía.

¿CÓMO ACTÚAN LOS MONTECHOQUES? La metodología de estos fraudes puede variar, pero su distintivo es cómo el montachoques conduce cerca de su objetivo, hasta el punto de arrinconarlo, simulando un presunto choque entre automóviles. El escenario pude ocurrir incluso si no hubo contacto entre vehículos. El montachoques procede a bajarse de su vehículo, en ciertas instancias viene acompañado. En algunos escenarios puede simular gentileza hacia el supuesto incidente; pero en la mayoría de los casos, los estafadores demandarán un pago por el daño a su automóvil, al igual que información personal. Para este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan mantener la calma; llamar al número de emergencias y denunciar el incidente como un “asalto o tipo de extorsión”, no como un solo incidente vial, ya que eso no alertará con suficiente rapidez a los operativos correspondientes. Por igual, se recomienda grabar desde el interior del vehículo a quienes están cometiendo la estafa y la intimidación. Este tipo de atracos suceden normalmente en el Estado de México; sin embargo, también se han reportado esta metodología criminal en carreteras federales y otros municipios con vasta cantidad de tráfico.