Localizan con vida a Jenny Kalindy, estudiante ecuatoriana de doctorado del CIESAS, tras 10 días desaparecida

Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, estudiante de origen ecuatoriano del doctorado en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), fue localizada con vida este domingo 6 de septiembre en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, después de permanecer diez días desaparecida. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México (CBP-CDMX) informaron que la joven fue encontrada en la zona de Huipulco, luego de que autoridades verificaran un reporte anónimo sobre un posible avistamiento. Jenny había sido vista por última vez el 26 de agosto en la alcaldía Coyoacán y su desaparición fue reportada ante las autoridades el 1 de septiembre.

REPORTE ANÓNIMO PERMITIÓ UBICAR A JENNY KALINDY EN TLALPAN De acuerdo con la Fiscalía CDMX y la CBP-CDMX, durante la tarde de este domingo allegados de Jenny recibieron de manera anónima información sobre un posible avistamiento de la estudiante en la zona de Huipulco. Tras verificar el dato, la Comisión de Búsqueda coordinó con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) un despliegue que permitió localizar a Jenny con vida. Las autoridades señalaron que la estudiante se encontraba desplazándose por su cuenta, desorientada y con necesidad de atención médica. La persona que había reportado su desaparición y otros allegados estuvieron presentes al momento de su localización. Personal especializado en psicología y elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) le brindaron atención inicial. Posteriormente fue trasladada para recibir valoración y atención médica. La Fiscalía indicó que su vida no está en riesgo y que, hasta el momento, no existen elementos que indiquen que haya sido víctima de algún delito.

AUTORIDADES REALIZARON CATEO Y REVISARON CÁMARAS DURANTE LA BÚSQUEDA Desde que se recibió el reporte de desaparición, la CBP-CDMX, la Fiscalía CDMX y la SSC desplegaron acciones coordinadas de investigación y búsqueda en campo, además de labores de difusión para obtener información sobre su paradero. Como parte de las diligencias se realizaron consultas en hospitales, albergues, refugios y otras instituciones. También fueron analizadas cámaras del C5 y videograbaciones particulares relacionadas con los sitios considerados dentro de las líneas de búsqueda. Las autoridades realizaron además un cateo en el inmueble donde Jenny se hospedaba, ubicado en Coyoacán, donde fueron recabados indicios que serán sometidos a análisis. De manera paralela, familiares y colectivos participaron en jornadas de búsqueda y difusión para contribuir a su localización. La Fiscalía CDMX informó que continuará con las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias de la ausencia de la estudiante. SEGOB DESTACA ALERTA NACIONAL DE BÚSQUEDA INMEDIATA La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que la localización de Jenny Kalindy fue resultado de las acciones de búsqueda y coordinación interinstitucional desplegadas mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI). A partir del alertamiento del caso, se activaron mecanismos para recabar información con familiares y personas cercanas y coordinar las acciones con distintas autoridades. La dependencia señaló que desde el puesto de mando, que opera las 24 horas del día, servidores públicos de la Segob, la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron seguimiento a las labores de localización. También participaron autoridades de la Ciudad de México, con las que se mantuvo intercambio de información durante la búsqueda.

ALERTA ANBI PERMITE COORDINAR BÚSQUEDA SIN IMPORTAR NACIONALIDAD La Segob explicó que el objetivo de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata es articular las capacidades institucionales para la búsqueda inmediata de cualquier persona, independientemente de su nacionalidad. En el caso de Jenny Kalindy, la dependencia señaló que el intercambio oportuno de información permitió orientar las acciones hacia distintos puntos de la Ciudad de México y dar seguimiento a datos relevantes hasta lograr su localización con vida. La Secretaría de Gobernación reconoció la participación de las instituciones involucradas y destacó la importancia de la coordinación inmediata para fortalecer las labores de búsqueda y localización de personas. La Fiscalía CDMX y la Comisión de Búsqueda también agradecieron la colaboración de la familia, colectivos de búsqueda y ciudadanía que contribuyeron a obtener información para localizar a la estudiante. Ante la desaparición de una persona, las autoridades capitalinas señalaron que el reporte puede realizarse de inmediato al 55 5484 0430, al *0311 o al 55 5658 1111, así como directamente en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP), ubicado en avenida Niños Héroes 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.