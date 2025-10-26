Localizan siete artefactos explosivos del crimen organizado en Tierra Caliente

BUENAVISTA, MICH.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desactivaron siete artefactos explosivos improvisados en la localidad de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), tras un ataque perpetrado por integrantes del Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG).

De acuerdo con la SSP, los explosivos fueron colocados por un grupo armado que irrumpió en la zona la madrugada del domingo, como parte de una ofensiva contra comunidades rivales en la región de Tierra Caliente.

El C5 Michoacán recibió reportes sobre la presencia de hombres armados y detonaciones en los alrededores de La Ruana, lo que activó un operativo conjunto entre las fuerzas estatales y federales.

Personal del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil recorrió caminos rurales y brechas de la comunidad, donde localizó los dispositivos junto con una granada calibre 40 milímetros.

La zona fue acordonada para realizar la desactivación controlada de los artefactos, evitando daños a la población o al personal operativo. Las autoridades informaron que ninguno de los explosivos llegó a detonar.

La SSP señaló que la coordinación entre los tres niveles de gobierno se mantiene activa en toda la región para prevenir ataques y neutralizar amenazas del crimen organizado.

“Con estas acciones reforzamos la seguridad y la integridad física de las y los michoacanos”, indicó la dependencia estatal, que exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier objeto sospechoso o artefacto explosivo a los números de emergencia 911 o 089 de denuncia anónima.

El hallazgo ocurre en un contexto de creciente violencia en Tierra Caliente, donde grupos armados vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel Michoacán Nueva Generación se disputan el control de la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco. Con información de El Universal