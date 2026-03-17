Logra México nuevo récord con 35% en exportación de computadoras a EU

Las exportaciones de computadoras de México hacia Estados Unidos siguen ganando participación de mercado.

Para muestra están los registros de enero de 2026, que indican que las compras de los estadounidenses a México de este producto ya representaron el 35.03 por ciento del total, cuando en diciembre de 2025 representaban el 28.78 por ciento, de acuerdo con un análisis de Grupo Financiero Base.

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Con ese avance, México fortalece su posición como el segundo proveedor de equipos de cómputo en Estados Unidos, después de Taiwán, que si bien se mantiene como el líder, ha perdido mercado.

En diciembre de 2025, ese país tenía el 44.99 por ciento de participación de lo que EU compra al mundo y para enero de 2026 bajó al 42.33 por ciento.

El alza en las exportaciones de equipo de cómputo en un 88.15 por ciento en enero de 2026 respecto al mismo mes de 2025 se debe al Capítulo 84, una parte fundamental de la clasificación arancelaria internacional conocida como el Sistema Armonizado (SA), sobre todo a la partida 8471: máquinas automáticas de procesamiento de datos o equipo de cómputo.

“Sigue destacando la partida 8471 de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, en donde el arancel pagado es de apenas 0.09 por ciento de las importaciones que Estados Unidos realiza desde México”.

“Cabe destacar que, debido a esto, el Capítulo 84 es el que representó la mayor proporción de las importaciones que Estados Unidos realizó desde México en el mes, con un 32.86 por ciento del total; seguido por el Capítulo 87 (vehículos), con un 17.75 por ciento, y el Capítulo 85 (máquinas y aparatos), con un 17.22 por ciento”, destacó Base.

El análisis resaltó que la partida 8471 tuvo una variación en lo referente al cumplimiento de las reglas de origen del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que hasta junio de 2025 era del 0 por ciento, pero en julio subió al 91.52 por ciento, y para enero de 2026 el nivel ya alcanzó el 95.94 por ciento.

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“Se desconoce si al interior de la industria se realizaron cambios para cumplir con los requerimientos del tratado comercial o si el cambio solo se trató de cuestiones administrativas. De cualquier manera, mantener un alto cumplimiento con el T-MEC asegura un bajo o nulo arancel, lo que seguiría impulsando el crecimiento de las importaciones que Estados Unidos realiza desde México de esta partida”, destacó Base.

Por separado, el Peterson Institute for International Economics dijo que el considerable aumento de la participación de México en las importaciones de EU de equipo de cómputo y derivados también se debe al auge de los centros de datos de Inteligencia Artificial.