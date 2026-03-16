México y EU aplazan al 18 de marzo la primera ronda formal rumbo a la revisión del T-MEC

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/ 16 marzo 2026
    México y EU aplazan al 18 de marzo la primera ronda formal rumbo a la revisión del T-MEC
    En el primer encuentro se abordarán temas como la sustitución de importaciones provenientes de países fuera de Norteamérica. CUARTOSCURO
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El gobierno mexicano planteará mantener el acuerdo y eliminar aranceles, mientras Canadá quedará fuera de esta etapa inicial

CDMX.- Los gobiernos de México y de Estados Unidos acordaron mover para el miércoles 18 de marzo la primera ronda formal de negociaciones rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en lugar de iniciar este 16 de marzo.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que este día sostuvieron una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para presentarle el plan de negociación que llevarán a Washington, D.C., en una ronda bilateral en la que no participará Canadá.

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En un mensaje, Ebrard señaló: “Plan aprobado por la presidenta Sheinbaum rumbo a la revisión del T-MEC: martes habrá reunión previa vía Zoom, miércoles tendrá lugar la primera ronda de conversaciones con EU. México propondrá la permanencia del T-MEC y la eliminación de aranceles. Cabeza fría y firmeza nos guiarán”.

Como antecedente, el funcionario había comentado el 12 de marzo, durante la Asamblea General de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), que se plantearía ajustar el calendario por el puente. “Ya le avisamos a Estados Unidos que hay puente, que ya no, espérate al martes, ¿no? Porque si lo vas a sacar el lunes me arruinas el puente”, dijo entonces.

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El ajuste se confirmó pese a que, en los primeros días de marzo, tanto la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) como la Secretaría de Economía habían dado a conocer que la primera ronda sería el 16 de marzo, sin que se emitiera un comunicado oficial que modificara esa fecha antes de este lunes.

La Secretaría de Economía informó que Ebrard y el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, viajarán a Washington, D.C. hasta mañana. Se prevé que Gutiérrez participe vía Zoom en reuniones previas, y que el miércoles Ebrard inicie el diálogo con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

De acuerdo con lo previsto, en el primer encuentro se abordarán temas como la sustitución de importaciones provenientes de países fuera de Norteamérica, las reglas de origen y la seguridad de las cadenas de valor. Aunque Canadá no participará en esta ronda, se espera que del 7 al 9 de mayo empresarios mexicanos y el gobierno de México visiten territorio canadiense para determinar la fecha de la ronda bilateral entre ambos países.

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