Logran jubilados que Pemex aumente tope de pensiones hasta 134 mil pesos

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México
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    Logran jubilados que Pemex aumente tope de pensiones hasta 134 mil pesos
    El acuerdo también restituye los pagos catorcenales detallados, deteniendo las demandas de amparo promovidas por pensionados del sector energético. ARCHIVO

Pemex cede ante jubilados y duplica el tope de pensiones a 134 mil pesos; devolverá los descuentos aplicados desde abril

Petróleos Mexicanos (Pemex) acordó con personal jubilado elevar el tope a las pensiones, reembolsar los descuentos que se aplicaron desde abril y retornar al pago catorcenal a partir de julio, informó la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) a sus agremiados.

A solicitud de la Presidencia de la República, se instaló una mesa de negociación de jubilados con Pemex para atender los reclamos por las afectaciones tras la aplicación del tope a las pensiones jubilatorias. Como resultado, se acordó que la pensión máxima jubilatoria mensual será de 134 mil 290 pesos, detalló la Unión en un comunicado fechado el 10 de junio.

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Las pensiones que se estaban aplicando a los jubilados de Pemex tenían un tope de entre 63 mil y 70 mil pesos mensuales, de acuerdo con representantes de los afectados.

La UNTyPP agregó que, en los primeros 15 días de julio, se realizará un pago especial para reintegrar a los jubilados los montos que fueron descontados de manera indebida desde la implementación de esta medida. En abril, luego de que se aprobara la modificación al artículo 127 de la Constitución , los jubilados de Pemex recibieron sus pensiones con descuentos topados hasta los 70 mil pesos al mes.

También se asegura que, a partir de julio, los pagos volverán a realizarse de manera catorcenal, incluyendo el desglose detallado de conceptos, tal como se venía haciendo.

El Comité Ejecutivo del gremio sindical, que encabeza Martín Ruiz Gámez, sostuvo que se estará notificando a cada jubilado sobre las correcciones a su pensión en la plataforma ASISTE. En este sistema, los trabajadores y pensionados consultan información laboral y agilizan sus trámites administrativos de forma remota; ahí descargarán recibos de nómina y pensión, además de consultar saldos de préstamos y del fondo de ahorro, entre otros servicios.

Pensionados de Pemex y de otras instituciones como la CFE , Luz y Fuerza del Centro, Bancomext y Banobras acusaron que la reforma constitucional trastoca el derecho de no retroactividad de prestaciones y salarios, por lo que han presentado amparos que ya fueron desechados.

Además, cuestionaron que el descuento se realizó directamente con base en el decreto constitucional, sin que se hubieran emitido las leyes reglamentarias secundarias que normaban técnicamente el procedimiento de cálculo. Entre otras irregularidades, indicaron que al aplicar estos descuentos en el sistema de nómina automatizado de Pemex, se registraron fallas operativas graves, como descuentos a quienes ganan menos de 70 mil pesos.

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La Unión expuso que durante meses se mantuvo una lucha respaldada por argumentos jurídicos y laborales sólidos, con el único propósito de defender los derechos adquiridos de quienes dedicaron gran parte de su vida al fortalecimiento de Pemex.

"Reconocemos la participación, confianza y respaldo de todos los compañeros que, desde distintos espacios, contribuyeron a mantener viva esta causa. Aún quedan temas por atender y vigilar, pero podemos afirmar que se ha dado un paso importante en la restitución de nuestros derechos", destacó la Unión.

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