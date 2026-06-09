Tras recorte de 63% a Asea, aumentan accidentes en Pemex y empresas de gas

Datos consultados por EL UNIVERSAL muestran que en 2018 la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Asea) ejerció un gasto de 970 millones de pesos. Sin embargo, para este año lo aprobado por el Poder Legislativo ascendió a 353 millones de pesos, como parte de una reducción progresiva y siendo la menor asignación desde 2015, cuando se creó esa institución.

Los incidentes en México relacionados con el sector petrolero están al alza y, por el contrario, el presupuesto para labores de seguridad y supervisión ha disminuido un 63 por ciento real entre 2018 y 2026, indican cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La Asea, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), regula y supervisa la seguridad industrial, la seguridad operativa y la protección al ambiente respecto de las actividades del sector de hidrocarburos. Además, regula barriles de petróleo, gas natural, pozos terrestres, plataformas marinas, gasolineras, ductos, terminales de almacenamiento y distribución, refinerías, centros procesadores de gas natural y centros de distribución de gas LP, entre otros.

La semana pasada, esta casa editorial publicó que Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta su peor inicio de año en materia de incidentes graves de seguridad operativa desde 2012, cuando inició el registro de estos hechos.

Incidencia al alza

Pero los sucesos no solo se han limitado a Pemex, sino a empresas privadas de gas, que han sufrido accidentes como derrames, incendios y fugas. Un ejemplo es la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, que dejó 32 muertos en septiembre pasado. En 2025, el Gobierno incrementó un 18 por ciento los recursos aprobados para la Asea, pero los incidentes se siguen presentando.

El año pasado se aprobaron 322 millones de pesos como presupuesto para la agencia, que tras el ajuste terminó gastando un total de 429 millones de pesos. La labor de la Asea, encargada de supervisar que las empresas del sector cumplan los protocolos de seguridad en el manejo de hidrocarburos, fue cuestionada tras los sucesos en Iztapalapa.

Pero un mes después, en noviembre de 2025, una pipa de gas se volcó en la carretera México-Puebla, a la altura de Río Frío, generando una explosión. En enero de este año, otra unidad de gas explotó en la autopista México-Querétaro, y el mes pasado un tren embistió a otra pipa en el municipio de Colón, Querétaro, generando una nueva explosión.

La semana pasada, una pipa de gas explotó en instalaciones donde supuestamente se surtía combustible robado en Tepeaca, Puebla, lo que ocasionó que fueran evacuadas casi 2 mil personas.

En el caso de derrames, en febrero de 2026 se detectaron manchas de hidrocarburos en el golfo de México, incidente que cobró relevancia porque se ocultó al entonces director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla; actualmente se detectó otro derrame en Manzanillo, Colima, del cual no han determinado causas ni responsables.

Exigencia a autoridades

Para Susana Cazorla, socia consultora de SICEnrgy, la exigencia de subir el presupuesto a la Asea debe ser ciudadana.

“Los riesgos de seguridad que tiene la refinería de Dos Bocas [Tabasco], por dos escuelas cercanas, son importantes, así como los de medio ambiente. Pero hay que señalar que no todo tiene que ver con incrementar el gasto público, ya que hemos visto que Pemex primero negó un derrame y luego reconoció el problema, por lo que debe haber acciones de mejora en el ejercicio de los recursos. Se requiere dotar de ‘dientes’ a la Asea, así como de libertad de atender todos y cada uno de los incidentes y accidentes asociados a sus funciones. En la búsqueda y aseguramiento, debe garantizar la seguridad industrial y ambiental sin importar quién sea el permisionario que está incumpliendo o poniendo en riesgo”, agregó.