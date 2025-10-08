‘Los animales no son cosas’: protestan en CDMX contra iniciativa que prohíbe su exhibición y venta

CDMX.- Alrededor de 250 integrantes de la Unión de Profesionistas en Pro del Bienestar Animal se manifestaron este miércoles frente al Congreso de la Ciudad de México, en rechazo a la iniciativa que busca modificar la Ley de Protección y Bienestar de los Animales para prohibir la exhibición de ejemplares con fines de venta en establecimientos comerciales.

Bajo el lema “Los animales no son cosas”, los manifestantes se concentraron sobre la calle Allende, entre Donceles y Justo Sierra, en el Centro Histórico, donde realizaron un mitin pacífico en defensa de lo que consideraron un modelo de regulación responsable.

TE PUEDE INTERESAR: Piloto de la aeronave en la que murió Débora Estrella consumió alcohol y marihuana: confirmó Fiscal

De acuerdo con los inconformes, la propuesta legislativa -que se discute en comisiones del Congreso local- podría afectar a criadores certificados, médicos veterinarios y tiendas especializadas, además de generar consecuencias negativas en el ámbito ambiental, económico y social.

“Prohibir la exhibición no resuelve el maltrato animal; lo que se necesita es regulación, supervisión y sanción a quienes incumplan la ley”, expresaron los manifestantes a través de un pronunciamiento leído frente al recinto legislativo.

TE PUEDE INTERESAR: Tras meses de escasez, México por fin libera la vacuna BCG contra la tuberculosis

Los participantes portaron pancartas con mensajes como “Protección sí, prohibición no” y “Regular es cuidar”, insistiendo en que la medida pondría en riesgo el sustento de cientos de familias que dependen de la venta responsable de mascotas y animales domésticos.

La movilización transcurrió sin incidentes, bajo la vigilancia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes implementaron cortes viales intermitentes para garantizar la seguridad de los asistentes y de los peatones en la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Se encarece 4.4% precio de la vivienda en México durante septiembre

La Unión de Profesionistas en Pro del Bienestar Animal reiteró su disposición al diálogo con los legisladores para presentar alternativas que fortalezcan la protección animal sin criminalizar a quienes trabajan bajo normas sanitarias y de bienestar.

Los manifestantes advirtieron que continuarán con acciones de protesta y mesas de trabajo hasta que se modifique el contenido de la iniciativa, la cual aún se encuentra en proceso de análisis dentro del Congreso capitalino. Con información de El Universal