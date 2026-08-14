$!Los Tigres del Norte serán padrinos en la primera semifinal de México Canta 2026

“Muchísimas gracias a Los Tigres del Norte, estarán acompañando a México Canta, han sido muy solidarios muchos artistas con este programa”, expresó la mandataria.

La participación de la agrupación fue anunciada este viernes 14 de agosto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina, en la que también presentó detalles sobre la segunda edición del certamen.

La primera semifinal de México Canta 2026 contará con la participación especial de Los Tigres del Norte , quienes además serán padrinos de los siete jóvenes mexicoestadounidenses que competirán en esta etapa del concurso impulsado por el Gobierno de México.

LOS TIGRES DEL NORTE PARTICIPARÁN EN LA SEMIFINAL DE LOS ÁNGELES

La primera semifinal de México Canta 2026 se realizará el domingo 23 de agosto en el Teatro Orpheum de Los Ángeles, California.

En esta etapa participarán siete semifinalistas mexicoestadounidenses: Grecia Marín, originaria de Perris, California; Daniel Ochoa, de Tucson, Arizona; Tiffany Galaviz, de Glendale, California; Miranda González Knappe, de Castle Rock, Colorado; Joshua Soto, de El Bronx, Nueva York; Lizandro Espinoza, de Portland, Oregon, y Rosalba Valdez, de Chicago, Illinois.

Los Tigres del Norte participarán como invitados especiales y, además, acompañarán a los siete concursantes en calidad de padrinos.

El acceso al concierto será gratuito. La Secretaría de Cultura informó que la dinámica para obtener las entradas será mediante activaciones en redes sociales, cuyos detalles serán difundidos próximamente a través de los canales oficiales de México Canta y de la dependencia federal.

LOS TIGRES DEL NORTE PRESENTÓ UNA NUEVA CANCIÓN DURANTE LA MAÑANERA

Durante la conferencia, Sheinbaum también compartió un adelanto de una nueva canción de Los Tigres del Norte.

“Y antes de irnos hoy, les vamos a poner una canción nueva también de Los Tigres para que la conozcan”, anunció antes de que se reprodujera el video.

La interpretación está dedicada a México y aborda temas relacionados con la identidad nacional, el trabajo, las raíces, la familia y el orgullo por el país.

En uno de los fragmentos presentados durante la conferencia, la agrupación canta: “México, México, qué orgullo ser mexicano. México es un paraíso”.

La canción también hace referencia a distintas regiones y elementos de la cultura mexicana, además de mencionar la historia del país y el trabajo de sectores como el campo.

RECONOCERÁN LOS 57 AÑOS DE TRAYECTORIA DE LOS TIGRES DEL NORTE

La participación de Los Tigres del Norte también tendrá como propósito reconocer la trayectoria de la agrupación.

Durante la semifinal que se llevará a cabo en Los Ángeles, el Consejo Mexicano de la Música les entregará un reconocimiento por sus 57 años de carrera y por su contribución a la música regional mexicana.

El grupo, conocido como “Los Jefes de Jefes”, cuenta con una trayectoria de más de cinco décadas y ha desarrollado buena parte de su carrera entre México y Estados Unidos.

MÉXICO CANTA RECIBIÓ MÁS DE 16 MIL REGISTROS

La segunda edición de México Canta reunió 16 mil 289 registros de jóvenes de México y Estados Unidos.

Después de las distintas etapas de evaluación realizadas por el Consejo Mexicano de la Música, fueron seleccionadas 14 propuestas semifinalistas: siete provenientes de México y siete de Estados Unidos.

El proyecto es una iniciativa binacional del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, en coordinación con el Consejo Mexicano de la Música.

De acuerdo con la dependencia, el concurso busca abrir espacios para jóvenes de ambos países e impulsar nuevas propuestas y narrativas dentro de la música mexicana, con historias, identidades y experiencias de las nuevas generaciones.

La iniciativa forma parte de la Estrategia Integral de Atención a las Causas y plantea el desarrollo de propuestas musicales que no reproduzcan la apología de la violencia.