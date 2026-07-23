El Bogueto participa en La Mañanera y respalda el programa México Canta 2026 para jóvenes

El cantante Armando Toledo Rosas, conocido artísticamente como El Bogueto, participó este jueves 23 de julio en la conferencia La Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, donde respaldó el programa México Canta 2026, iniciativa impulsada por el Gobierno de México y la Secretaría de Cultura para promover el talento musical entre jóvenes de México y Estados Unidos. Durante la presentación, el intérprete originario de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, dirigió un mensaje en el que destacó la importancia de generar oportunidades para las nuevas generaciones de músicos y reconoció el esfuerzo institucional para impulsar espacios dedicados al desarrollo artístico.

“Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Armando Toledo Rosas, mejor conocido como El Bogueto. Presidenta, buenos días. Para mí es un verdadero honor estar hoy aquí y ser parte de un proyecto que abre oportunidades a tantos jóvenes que sueñan con vivir de la música”, expresó. Asimismo, señaló que el programa representa una alternativa para quienes buscan desarrollarse a través de la creatividad y el trabajo. “Quiero reconocer el gran esfuerzo que se está haciendo con México Canta por la paz y contra las adicciones, porque hoy se les está diciendo a miles de chavos y chavas de México y de Estados Unidos que sí se puede salir adelante con el talento, con la creatividad, con el trabajo y con la música”, afirmó.

MÉXICO CANTA 2026 BUSCA IMPULSAR TALENTO MUSICAL EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS Durante la conferencia también se presentaron los avances de México Canta 2026, certamen binacional dirigido a jóvenes de entre 18 y 34 años que busca fomentar el desarrollo musical en géneros del regional mexicano y sus fusiones. La convocatoria estuvo abierta del 11 de mayo al 10 de junio. Las semifinales se realizarán el 23 de agosto en Estados Unidos y el 30 de agosto en México, mientras que la final nacional está programada para el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional. Como parte de las actividades del programa, también se contempla una presentación especial el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. El concurso está abierto a solistas, duetos y agrupaciones, quienes pueden participar con géneros como mariachi, norteño, banda, sierreño, tropical, duranguense, bolero y diversas fusiones. Las interpretaciones pueden realizarse en español, lenguas originarias o espanglish. Entre los lineamientos de la convocatoria se establece que las composiciones no deben hacer apología de la violencia. EL CANTANTE COMPARTE SU EXPERIENCIA Y RECONOCE SUS RAÍCES Durante su intervención, El Bogueto envió un mensaje a los participantes del certamen y a la comunidad mexicana que reside en Estados Unidos. “Muchas felicidades a los siete participantes que se presentan y nuestros hermanos que viven en Estados Unidos. Sé que muchos de ustedes crecieron con el orgullo de sus raíces mexicanas y hoy vienen a demostrar que el talento no conoce fronteras. Les deseo de todo corazón el mayor de los éxitos en esta aventura”, expresó. El cantante recordó además sus orígenes en Ciudad Nezahualcóyotl y explicó que esa experiencia marcó su trayectoria artística. “Soy de un lugar donde la música, el esfuerzo y los sueños nacen en las calles, en las colonias y en los barrios. Por eso entiendo perfectamente lo que significa luchar por una oportunidad y creer en uno mismo cuando apenas se está empezando”, comentó. También agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por respaldar iniciativas enfocadas en el desarrollo artístico de los jóvenes. “Gracias, presidenta, por impulsar iniciativas que abren puertas a las nuevas generaciones y por apoyar el talento que existe tanto en México como nuestros paisanos que viven en Estados Unidos”, señaló.

EL BOGUETO INTERPRETÓ “MI BARRIO” DURANTE LA CONFERENCIA Como parte de su participación, el artista anunció la interpretación de una de sus canciones más representativas. “Ahora me toca compartirles una canción muy especial para mí, se llama ‘Mi barrio’, porque habla precisamente de ese lugar de donde vengo, de mis raíces, de la gente que me vio crecer y de todo lo que me formó como persona para ser quien soy el día de hoy y el artista que soy”, dijo antes de su presentación. Posteriormente, al responder preguntas de la prensa, explicó que actualmente busca orientar su carrera hacia mensajes distintos a los que abordó al inicio de su trayectoria. “Yo siempre me considero un artista motivador. Me encuentro en una etapa en donde evolucioné, en donde quise cambiar la narrativa de mi carrera. Empecé cantándole al barrio, a la calle de otra forma. Justo hoy con el tema que presenté es de otra manera”, comentó. Añadió que espera que su experiencia sirva como inspiración para otros jóvenes. “Quiero que el mensaje para los del barrio, para la gente que está en otros lados, pues se motive, tenga la iniciativa de cumplir sus sueños, que no importa de dónde seas, no importa el qué dirán, de dónde vengas, si no tienes oportunidades, aquí está la clara prueba de que puedes lograr cosas grandes viniendo del barrio. Yo veo mucho futuro en estos talentos”, expresó. Finalmente, indicó que su participación en el programa busca aportar a quienes inician su camino en la música. “Les deseo mucho, mucho, mucho éxito. Solo es eso, como que me sumo a esto porque dejo la huella, dejo ahí mi granito de arena, que yo sé que algún morrito, algún chamaco del barrio le va a servir. Por eso es que estamos aquí”, concluyó.

EL PROGRAMA PROMUEVE MENSAJES POSITIVOS Y LA IDENTIDAD CULTURAL De acuerdo con el Gobierno de México, México Canta 2026 tiene como objetivo crear espacios seguros para la expresión artística y fortalecer la identidad cultural entre jóvenes de ambos países. La convocatoria establece que las obras participantes deben promover mensajes positivos y evitar contenidos que hagan apología de la violencia. Asimismo, busca impulsar la creatividad, la diversidad lingüística y la preservación de las raíces culturales mediante interpretaciones en español, lenguas originarias y espanglish.