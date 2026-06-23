Lucio Isidro anuncia movilización pacífica hacia casa de AMLO

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    Lucio Isidro anuncia movilización pacífica hacia casa de AMLO
    Lucio Isidro Álvarez informa sobre presuntas amenazas por el caso de su hijo Vanguardia

Rodrigo Isidro, joven universitario de la UJAT, falleció tras haber sido baleado, presuntamente, por elementos policiales

El 23 de junio se reportó que Lucio Isidro Álvarez, padre del joven asesinado, presuntamente, por elementos de policía, se encaminará a la residencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El 14 de noviembre del 2025, un joven universitario de nombre: Rodrigo Isidrio perdió la vida dentro de su coche, presuntamente, tras haber sido interceptado por elementos policiales en Villahermosa, Tabasco. Se detalló que Isidro, matriculado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), falleció por heridas de balas.

El caso ha retomado visibilización después de que el padre de la víctima, Lucio Isidro Álvarez, informara haber recibido presuntas amenazas por parte de los implicados en la investigación del incidente.

Lucio Isidro Álvarez informó que realizará una marcha pacífica en dirección a la residencia del expresidente AMLO en Tabasco. ‘Me voy (al rancho) ‘La Chingada’. A Palenque. Porque sabemos dónde es la coyuntura de esta administración del país, de dónde salen las decisiones’ aseveró el padre de la víctima.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/amlo-mato-a-su-hermano-esto-dicen-las-2-versiones-de-la-historia-MP21598499

Lucio Isidro detalló que su intención es entregarle una carta al exmandatario para explicar la situación del caso, al igual que destacar la presencia de amenazas en contra de él y de su familia.

Por tal situación lo vamos a hacer de manera pacífica. Vamos a llevarle una carta al señor para que se entere y a lo mejor haga un libro a favor de nosotros. O a favor de los tabasqueños’ detalló Lucio Isidro.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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