Lucio Isidro anuncia movilización pacífica hacia casa de AMLO

El 23 de junio se reportó que Lucio Isidro Álvarez, padre del joven asesinado, presuntamente, por elementos de policía, se encaminará a la residencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El 14 de noviembre del 2025, un joven universitario de nombre: Rodrigo Isidrio perdió la vida dentro de su coche, presuntamente, tras haber sido interceptado por elementos policiales en Villahermosa, Tabasco. Se detalló que Isidro, matriculado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), falleció por heridas de balas.

El caso ha retomado visibilización después de que el padre de la víctima, Lucio Isidro Álvarez, informara haber recibido presuntas amenazas por parte de los implicados en la investigación del incidente. Lucio Isidro Álvarez informó que realizará una marcha pacífica en dirección a la residencia del expresidente AMLO en Tabasco. ‘Me voy (al rancho) ‘La Chingada’. A Palenque. Porque sabemos dónde es la coyuntura de esta administración del país, de dónde salen las decisiones’ aseveró el padre de la víctima.

Lucio Isidro detalló que su intención es entregarle una carta al exmandatario para explicar la situación del caso, al igual que destacar la presencia de amenazas en contra de él y de su familia. ‘Por tal situación lo vamos a hacer de manera pacífica. Vamos a llevarle una carta al señor para que se entere y a lo mejor haga un libro a favor de nosotros. O a favor de los tabasqueños’ detalló Lucio Isidro.

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