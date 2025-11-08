¿Luffy llegó a México? Protesta en la CDMX utiliza bandera de la ‘Generación Z’

El 8 de noviembre, en la Ciudad de México, desde las 10:00 AM, jóvenes ciudadanos se reunieron para protestar contra el gobierno, pero su movimiento ha destacado por el uso del Jolly Roger, símbolo asociado popularmente con el manga One Piece.

Los participantes de la marcha se agruparon en el Monumento a la Independencia y marcharon hacia la Plaza Constitución, en el centro de la capital mexicana.

Las principales protestas de los manifestantes se dirigieron hacia la inseguridad y la violencia en el país, utilizando de ejemplo el homicidio político del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo.

Junto con los protestantes por el nivel de inseguridad, se unieron manifestantes a favor de Palestina y de la iniciativa laboral de 40 horas de jornada. Por igual, para medio día se reportaron pancartas y manifestantes en contra de las campañas militares de Israel, de la política de los Estados Unidos y del capitalismo.