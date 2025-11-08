¿Luffy llegó a México? Protesta en la CDMX utiliza bandera de la ‘Generación Z’

México
/ 8 noviembre 2025
    ¿Luffy llegó a México? Protesta en la CDMX utiliza bandera de la 'Generación Z'

Manifestantes se agruparon para protestar contra la inseguridad, la corrupción política y otras agendas y consignas

El 8 de noviembre, en la Ciudad de México, desde las 10:00 AM, jóvenes ciudadanos se reunieron para protestar contra el gobierno, pero su movimiento ha destacado por el uso del Jolly Roger, símbolo asociado popularmente con el manga One Piece.

Los participantes de la marcha se agruparon en el Monumento a la Independencia y marcharon hacia la Plaza Constitución, en el centro de la capital mexicana.

Las principales protestas de los manifestantes se dirigieron hacia la inseguridad y la violencia en el país, utilizando de ejemplo el homicidio político del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo.

TE PUEDE INTERESAR: Cientos marchan en Uruapan para exigir justicia por asesinato del alcalde Carlos Manzo

Junto con los protestantes por el nivel de inseguridad, se unieron manifestantes a favor de Palestina y de la iniciativa laboral de 40 horas de jornada. Por igual, para medio día se reportaron pancartas y manifestantes en contra de las campañas militares de Israel, de la política de los Estados Unidos y del capitalismo.

El principal estandarte, que fue destacado por los medios de información, fue el de la ‘Generación Z’; el símbolo simula el típico cráneo pirata, no obstante, su diseño hace referencia a One Piece, manga de Eiichirō Oda.

Su trama, aunque variada, escenifica movimientos revolucionarios en distintos momentos, y su gran popularidad en la cultura actual, ha tenido un impacto significativo. Uno de los ejemplos más recientes fue su presencia en los movimientos sociopolíticos de Nepal, que terminaron con el derrocamiento del gobierno.

Junto con las pancartas de dicho símbolo, se visualizó una en la que se leyó ‘Estudiantes organizados contra los Crímenes PCR del Estado’.

No obstante, se informó que para cuando los manifestantes llegaron a las calles de 5 de mayo y Francisco I. Madero, elementos de la secretaría de seguridad pública, con equipo antimotines, cerraron el paso.

Se reportó que durante la marcha, elementos de seguridad estuvieron al pendiente de posibles estragos contra comercios locales.

Medios de información estimaron que a la marcha asistieron un aproximado de 150 personas, presuntamente la mayoría siendo jóvenes adultos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quiénes son? Marcha Generación Z México: fecha y lugar de la movilización con banderas de ‘One Piece’

Asistentes de la marcha actual, presuntamente, aseguran estar deslindados de la convocatoria a manifestarse contra la actual administración, fechada el 15 de noviembre.

Andrés "Iscariote" Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX.

