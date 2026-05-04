Tres gobernadores y dos líderes de Morena siguen después de Rocha... a menos que Sheinbaum los procese en México

CDMX.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene listas en la Corte Sur de Manhattan las acusaciones contra cinco personajes de la cúpula morenista: tres gobernadores y dos líderes del partido. Su activación, o no, depende de que la presidenta Claudia Sheinbaum decida procesarlos en México. Así lo adelanta el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal con información extraoficial de funcionarios estadounidenses.

Según el autor, Washington ha dado un ultimátum a la Presidenta para que inicie procesos penales en México contra figuras señaladas por vínculos con el crimen organizado, o estas cinco acusaciones serán activadas. “Están listas otras cinco acusaciones de la Fiscalía en la Corte Sur de Manhattan, y su difusión dependerá principalmente de si la Presidenta comienza a actuar contra políticos vinculados con el crimen organizado, como se lo estuvieron pidiendo en Washington por meses”, detalla. Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, de acuerdo con el periodista, es sólo una de varias figuras de Morena que integran “la primera lista de casos que están prácticamente concluidos” por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. La semana pasada, el Departamento de Justicia acusó a Rocha Moya y nueve funcionarios más –entre ellos, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez– de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa a cambio de recibir apoyo económico y político en procesos electorales. También solicitó la detención de estos personajes con fines de extradición.

Rocha Moya y Gámez Mendívil pidieron licencia mientras las autoridades en México realizan las investigaciones correspondientes, pero a diferencia de ellos, Inzunza ha decidido mantenerse en su escaño. “Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de Senador de la República”, dijo el senador en un video en sus redes sociales luego de varios días de ausencia tras conocerse las acusaciones.

Las y los saludo desde mi terruño, Badiraguato, Sinaloa, a donde recalo cada fin de semana a caminar sus veredas y a escuchar el canto de sus pájaros.



Nos estamos preparando para iniciar los trabajos de la Comisión Permanente, este próximo miércoles 6 de mayo.



Y de qué mejor... pic.twitter.com/twUtUA3r6S — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 3, 2026

MARINA DEL PILAR, ALFONSO DURAZO... LOS QUE SIGUEN La investigación estadounidense no se limita a Sinaloa. Marina del Pilar Ávila (Baja California), Alfonso Durazo (Sonora) y Américo Villarreal (Tamaulipas), así como los dirigentes Mario Delgado y Luisa María Alcalde forman parte de la “primera lista para acciones prontas del Departamento de Justicia”. Ante la exigencia de pruebas por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con Riva Palacio, el Departamento de Justicia ha compartido con ella información sobre esquemas de protección al crimen organizado por parte de políticos de Morena.

“La Presidencia tuvo acceso a información del Departamento de Justicia sobre el esquema de protección y colaboración de políticos con el crimen organizado en México, que a cambio de trabajar impunemente inyectaron dinero para elecciones donde Morena ha resultado el partido mayormente beneficiado y entregaron millones de pesos a políticos para su peculio, a quienes les fueron detectadas operaciones para el lavado de dinero”, detalla en su artículo. Delgado, actual secretario de Educación, presuntamente es el eslabón entre Ávila, Durazo y Villarreal con el expediente del empresario Sergio Carmona, apodado el “Rey del Huachicol”, quien supuestamente financió campañas de Morena con dinero del huachicol. Carmona fue asesinado el 22 de noviembre de 2021 en el municipio Nuevo León, tras las elecciones de ese año, en las que ganaron Ávila y Durazo. “Ávila, Durazo y Villarreal tienen conexiones directas con Delgado y con el expediente en la Corte del Distrito Oeste de Texas, en San Antonio, que incluye financiamiento a ocho candidaturas a gobernador en 2021 por parte del empresario Sergio Carmona, asesinado poco después de las elecciones. Las victorias de los tres actuales gobernadores fueron alimentadas con dinero del combustible robado, de acuerdo con las investigaciones”, explica.

El cerco alcanza también al llamado “Grupo Tabasco”, encabezado por el senador Adán Augusto López, cuyo nombre es una constante en las peticiones de captura de Washington, investigación con la que está implicada Alcalde Luján. “Las autoridades estadounidenses han ido soltando información al gobierno mexicano sobre lo que tienen acerca de políticos vinculados al crimen organizado, pero siguen siendo generalidades porque no están dispuestas a entregar información sólida que no sea como parte de la integración judicial de sus casos”, refiere el periodista. SHEINBAUM, EN UNA ENCRUCIJADA De acuerdo con el periodista, la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra ante la encrucijada de depurar su propio movimiento o enfrentar una intervención directa de la administración Trump bajo el argumento de combatir la narcopolítica. Riva Palacio advierte que el gabinete de seguridad actual se encuentra “rebasado” y recomienda la creación de un gabinete de crisis ante la inminencia de nuevas órdenes de extradición.

“Un equipo tan limitado no recomienda opciones sólidas y, en cambio, amplía el riesgo para decisiones contraproducentes”, refiere. Hasta el momento, el autor de la columna Estrictamente Personal asegura que la intervención militar es “todavía un plan en la Oficina Oval”, pero está en manos de la Presidenta evitar que se ejecute, “y lo único que puede impedirla en este momento es procesar en México a políticos vinculados con los cárteles”.

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