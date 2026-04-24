$!Madre de atacante de Teotihuacán revela última llamada antes del tiroteo; iría a Rusia

María Guadalupe Ramírez Valencia, madre de Julio César Jasso Ramírez, dio a conocer detalles sobre las últimas conversaciones que sostuvo con su hijo antes del ataque ocurrido el 20 de abril en la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, que dejó como saldo dos personas sin vida, entre ellas una mujer de origen canadiense y el propio agresor, además de 13 personas heridas. De acuerdo con su testimonio, la última comunicación con su hijo giró en torno a un supuesto viaje a Rusia. Jasso Ramírez le indicó que un taxi pasaría por él para trasladarlo al aeropuerto y que se comunicaría nuevamente al llegar, lo cual no ocurrió. La madre relató posteriormente algunos detalles de la llamada. “Me dijo que ya había ido un taxi a recogerlo, que iba al aeropuerto. Me dijo: ‘Ya que llegue al aeropuerto te marco’, y ya no me marcó. Le llamé y su número no me contesta”.

MADRE DEL ATACANTE DE TEOTIHUACÁN SE ENTERÓ A TRAVÉS DE LAS NOTICIAS TRAS PERDER CONTACTO Ese mismo 20 de abril, alrededor de las 18:00 horas, María Guadalupe Ramírez realizó una llamada al Hotel Villa Meztli, donde su hijo se había hospedado durante los 12 días previos al ataque. En la comunicación, de aproximadamente cuatro minutos, solicitó información sobre su paradero y sobre el taxi que presuntamente lo recogería. Durante la llamada, expresó su preocupación al no lograr comunicarse con él: “Quería ver si se pudiera saber qué taxi fue para por medio de ahí ver. Ya me preocupa que no me contesta”. También proporcionó el número telefónico reciente de su hijo, quien días antes le había informado que había cambiado de línea por problemas con su equipo anterior. Horas más tarde, la familia se enteró a través de medios de comunicación que Julio César Jasso Ramírez había sido identificado como el responsable del ataque armado en la zona arqueológica.

FISCALÍA DE EDOMEX APUNTA A QUE ATAQUE EN TEOTIHUACÁN FUE PLANEADO La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el 14 de abril, seis días antes del ataque, el agresor adquirió un teléfono análogo, presuntamente con la intención de evitar ser rastreado. De acuerdo con la investigación oficial, el atacante habría actuado solo y planeado el atentado con al menos dos meses de anticipación. El 17 de febrero de 2026 contactó al hotel para reservar una habitación del 8 al 20 de abril, periodo en el que permaneció en el inmueble. En la reservación, solicitó información sobre la distancia y el tiempo de traslado hacia la zona arqueológica, a la que se refirió como la “Ciudad Sagrada”. El 19 de febrero realizó un depósito del 50% del costo total desde una sucursal bancaria en Chilpancingo, Guerrero, y el 1 de abril confirmó su llegada con el mensaje: “En una semana llego. Aviso para notificar que sigo vivo”. Según los registros, ocupó la habitación número 18, en el primer piso, con un costo de 600 pesos por noche y un total de 7 mil 800 pesos por su estancia.

FISCALÍA DE EDOMEX PRESENTA PERFIL PSICOPÁTICO DEL AGRESOR El fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, señaló en conferencia de prensa que el análisis de la evidencia apunta a un perfil psicopático del agresor. “La evidencia recolectada arroja un perfil psicopático del agresor, caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes”, declaró. Añadió sobre las posibles motivaciones: “Yo no hablaría de un móvil, hablaría de una psicopatía, de un padecimiento, de una enfermedad”.

ENCUENTRAN REFERENCIAS A UNA MASACRE ESTADOUNIDENSE ENTRE LAS PERTENENCIAS DEL ATACANTE Las autoridades informaron que el día del ataque, Jasso Ramírez ingresó al sitio vestido con una camisa similar a la utilizada por uno de los atacantes de la Masacre de Columbine y portando una mochila táctica. Entre sus pertenencias se encontró una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía junto a los responsables de ese hecho, así como materiales con alusiones a Adolf Hitler y referencias a grupos extremistas. SURGEN TESTIMONIOS DE TURISTAS QUE SE ENCONTRABAN EN EL LUGAR DEL ATAQUE Durante el ataque, que tuvo una duración aproximada de 14 minutos, el agresor tomó rehenes en la Pirámide de la Luna. De acuerdo con testimonios, advirtió a las personas presentes que el sitio era “un lugar para sacrificios, no para sus fotitos”. La turista estadounidense Jacqueline Gutiérrez, quien estuvo retenida junto a familiares, relató que el agresor disparó contra la víctima canadiense y expresó: “Europeos, va a ser la última vez que vienen aquí”. Según su testimonio, también aseguró haber preparado el ataque durante tres años.

HERMANA DE JULIO CÉSAR RECHAZA INFORMACIÓN Y DECLARA QUE TRABAJA CON LAS AUTORIDADES A través de redes sociales, Diana, hermana del agresor, informó que se encuentra colaborando con autoridades federales y estatales en el marco de las investigaciones. En su publicación señaló: “quisiera aclarar demasiada información falsa que se ha publicado por miles de personas amarillistas que pretenden lucrar con el dolor ajeno queriendo obtener un gramo de protagonismo”. Asimismo, agregó: “Es una noticia internacional, por lo cual es demasiado mediático y el 90% de la información que se ha compartido es mentira”.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias del ataque ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán.

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