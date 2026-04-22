Reabren zona arqueológica de Teotihuacán con mayor seguridad

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México
/ 22 abril 2026
    Reabren zona arqueológica de Teotihuacán con mayor seguridad
    Este miércoles se realizó la reapertura de la Zona Arqueológica Teotihuacán, tras el ataque armado propiciado por un hombre desde la Pirámide de la Luna que dejara sin vida a dos personas, incluyendo al atacante. Luego de estos hechos, para la apertura de las inmediaciones se realizó un operativo disuasivo por parte de la Guardia Nacional, así como revisiones preventivas durante el acceso de los visitantes, en su gran mayoría extranjeros. Cuarto oscuro | Rogelio Morales Ponce

Tras el atentado en Teotihuacán, que terminó con 13 turistas lesionados y dos fallecidos, elementos de la Guardia Nacional hacen presencia en las entradas

El 22 de abril se reportó que la zona arqueológica de Teotihuacán abrió sus puertas, nuevamente, tras el atentado de hace dos días.

El 20 de abril, un hombre identificado como Julio César Jasso Ramírez comenzó un tiroteo en Teotihuacán, mientras subía las escaleras de la Pirámide de la Luna. Durante el atentado, 13 turistas resultaron lesionadas y una mujer, de origen canadiense, falleció a causa del tiroteo. Posteriormente, el agresor terminó con su propia vida, mientras seguía sobre el monumento arqueológico.

Tras el incidente, elementos de seguridad cerraron el sitio turístico e iniciaron con la investigación. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que el 21 de abril, las instalaciones permanecerían cerradas para los visitantes.

Sin embargo, se notificó que el miércoles 22 se regresaría a un horario normal, de 8:00 AM a 5:00 PM. Se destacó que la administración permitió la entrada gratis a todos los visitantes. Reporteros presentes, al igual que testigos, resaltaron la presencia de elementos de seguridad armada de la Guardia Nacional en los puntos de ingreso y en la periferia de la zona arqueológica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ataque-en-teotihuacan-fue-premeditado-agresor-visito-zona-y-dejo-pistas-vinculadas-a-columbine-BF20168393

Los turistas podrán subir a la primera plataforma de la Pirámide de la Luna, pero el acceso al resto del monumento permanece prohibido, así como ocurre con la Pirámide del Sol, que desde mayo del 2025 no se les permite a los visitantes pisar las escalinatas.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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