Reabren zona arqueológica de Teotihuacán con mayor seguridad
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Tras el atentado en Teotihuacán, que terminó con 13 turistas lesionados y dos fallecidos, elementos de la Guardia Nacional hacen presencia en las entradas
El 22 de abril se reportó que la zona arqueológica de Teotihuacán abrió sus puertas, nuevamente, tras el atentado de hace dos días.
El 20 de abril, un hombre identificado como Julio César Jasso Ramírez comenzó un tiroteo en Teotihuacán, mientras subía las escaleras de la Pirámide de la Luna. Durante el atentado, 13 turistas resultaron lesionadas y una mujer, de origen canadiense, falleció a causa del tiroteo. Posteriormente, el agresor terminó con su propia vida, mientras seguía sobre el monumento arqueológico.
Tras el incidente, elementos de seguridad cerraron el sitio turístico e iniciaron con la investigación. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que el 21 de abril, las instalaciones permanecerían cerradas para los visitantes.
Sin embargo, se notificó que el miércoles 22 se regresaría a un horario normal, de 8:00 AM a 5:00 PM. Se destacó que la administración permitió la entrada gratis a todos los visitantes. Reporteros presentes, al igual que testigos, resaltaron la presencia de elementos de seguridad armada de la Guardia Nacional en los puntos de ingreso y en la periferia de la zona arqueológica.
Los turistas podrán subir a la primera plataforma de la Pirámide de la Luna, pero el acceso al resto del monumento permanece prohibido, así como ocurre con la Pirámide del Sol, que desde mayo del 2025 no se les permite a los visitantes pisar las escalinatas.