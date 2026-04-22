Aseguran turistas que ‘no había seguridad’ en Teotihuacán el día del ataque

”No había señalización, no había punto de encuentro, no había un plan de evacuación”, lamentó la colombiana Daniela Martínez, en declaraciones a medios de su país.

Un día después del tiroteo en Teotihuacán , turistas que estuvieron en la zona arqueológica se quejaron de la falta de seguridad en el lugar, a la vez que elogiaron la actuación de los guías, que rápidamente los sacaron de la zona de peligro.

Martínez estaba en Teotihuacán junto con su esposo. A su llegada, señaló, “no nos requisaron, no revisaron, ni siquiera pidieron nuestros nombres”.

Tampoco había “ningún detector de metales, no había nada... entramos como Pedro por su casa”.

En cambio, elogió el papel de la guía turística que los acompañaba y que fue quien recibió una alerta de radio diciendo y actuó de inmediato: “Salgan corriendo”, les dijo. Sin embargo, de acuerdo con Martínez, la evacuación fue caótica”.

“No sabíamos por dónde correr. Corrí hacia donde me daba el instinto y corrí mal”, relató.

Dijo que vio personas heridas: “Me encontré con dos que se habían tirado de la pirámide... uno estaba raspado y el otro no podía caminar”.

El canadiense Daniel Edwards también elogió el papel de los guías turísticos.

En entrevista con CBC News, dijo que él estaba bajando de la Pirámide de la Luna cuando empezó el tiroteo. Y fue el guía quien rápidamente le dijo a él y a su esposa “¡Corran!”.

Los guías se apresuraron también a llamar a los transportes para que se acercaran con rapidez y pudieran refugiar a los turistas.

Así fue también el caso de Brenda Lee, residente de Vancouver quien declaró al medio canadiense CTV National News que ella se encontraba en la parte baja de la zona arqueológica junto con el grupo de turistas con el que llegó al lugar.