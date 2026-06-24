Madres Buscadoras marchan al Estadio Azteca y la SSC las recibe
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Durante el juego de la selección mexicana contra la República Checa, Madres Buscadoras protestan y exigen respuesta del gobierno federal
El 24 de junio, las madres buscadoras y asistentes de las marchas para exigir prioridad y resultados en los casos de personas desaparecidas se manifestaron en las calles de la Ciudad de México.
Desde el Monumento de la Revolución en dirección al Estadio Azteca, las madres buscadoras marcharon y exclamaron consignas, pidiendo a la administración presidencial de Claudia Sheinbaum ser recibidas. Las marchas ocurren en paralelo con el partido de la selección mexicana en contra de Chequia, durante la Copa Mundial 2026.
Con fotografías de las víctimas de desaparición forzada y fichas de búsqueda, las madres buscadoras tomaron las calles de la calzada de Tlalpan, minutos antes de que inicie el juego de la selección mexicana. Las activistas fueron recibidas por elementos de policía a la altura del Tren Ligero Textitlán.
Entre los momentos más virales de la marcha, se destacó a una persona disfrazada de ajolote con una máscara de pato, en referencia a Merlín, la mascota no oficial de la sede mexicana en el Mundial.
Se estima que el disfraz es una burla, parodiando el foco mediático que se ha vuelto el pato, incluyendo conociendo a la presidenta de México durante una rueda de prensa. La persona disfrazada, identificada como el ajolote buscador, escribió en su cartel de protesta: ‘Me tengo que disfrazar de pato para que la presidenta nos voltee a ver’.
En la misma marcha, previa al juego de México contra Chequía, manifestantes hicieron sonidos de patos en protesta para hacerse virales y así adquirir la atención que exigen con su causa.