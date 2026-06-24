Madres Buscadoras marchan al Estadio Azteca y la SSC las recibe

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    Madres Buscadoras marchan al Estadio Azteca y la SSC las recibe
    Madres Buscadoras se encaminan al Estadio Azteca Vanguardia

Durante el juego de la selección mexicana contra la República Checa, Madres Buscadoras protestan y exigen respuesta del gobierno federal

El 24 de junio, las madres buscadoras y asistentes de las marchas para exigir prioridad y resultados en los casos de personas desaparecidas se manifestaron en las calles de la Ciudad de México.

Desde el Monumento de la Revolución en dirección al Estadio Azteca, las madres buscadoras marcharon y exclamaron consignas, pidiendo a la administración presidencial de Claudia Sheinbaum ser recibidas. Las marchas ocurren en paralelo con el partido de la selección mexicana en contra de Chequia, durante la Copa Mundial 2026.

Con fotografías de las víctimas de desaparición forzada y fichas de búsqueda, las madres buscadoras tomaron las calles de la calzada de Tlalpan, minutos antes de que inicie el juego de la selección mexicana. Las activistas fueron recibidas por elementos de policía a la altura del Tren Ligero Textitlán.

Entre los momentos más virales de la marcha, se destacó a una persona disfrazada de ajolote con una máscara de pato, en referencia a Merlín, la mascota no oficial de la sede mexicana en el Mundial.

Se estima que el disfraz es una burla, parodiando el foco mediático que se ha vuelto el pato, incluyendo conociendo a la presidenta de México durante una rueda de prensa. La persona disfrazada, identificada como el ajolote buscador, escribió en su cartel de protesta: ‘Me tengo que disfrazar de pato para que la presidenta nos voltee a ver’.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cantan-cielito-lindo-madres-buscadoras-durante-protesta-en-la-ciudad-de-mexico-KA21654824

En la misma marcha, previa al juego de México contra Chequía, manifestantes hicieron sonidos de patos en protesta para hacerse virales y así adquirir la atención que exigen con su causa.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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