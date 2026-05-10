Madres buscadoras: estados de México, sin estadísticas de ellas

Desde 2019, más de 25 mil 111 madres mexicanas iniciaron la búsqueda de sus hijos, de acuerdo con cifras otorgadas por fiscalías locales a solicitud del medio de comunicación El Universal. La pregunta “¿Cuántas mujeres con el parentesco de madre o mamá de una persona desaparecida han recibido la atención?” se realizó a las 32 fiscalías estatales del país. La única que no respondió ni de recibido fue la Fiscalía General del Estado de Nayarit. Entre las demás, 19 estados afirmaron no tener estadísticas relacionadas con quién pide que se inicie una investigación sobre posibles desapariciones, algunos incluso admitieron que no solicitan esa información al momento de levantar una denuncia. Las fiscalías de Puebla, Oaxaca y Quintana Roo se negaron a responder afirmando que el término “atención” en la solicitud era inentendible. La fiscalía de Sonora admitió que no tiene un desagregado ni de personas que atienden ni de los delitos que denuncian; así, desde 2019 ha atendido a un total de 971 mil 522 personas. Los ministerios públicos de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz afirmaron que “atienden a todas las personas que acuden a denunciar la desaparición de un familiar”, sin hacer del parentesco una estadística dentro de sus informes.

LAS 25 MIL MADRES QUE BUSCAN A SU HIJO Los estados que sí cuentan con estadísticas en cuanto a madres que denuncian ante fiscalías locales la desaparición de sus hijos son Aguascalientes, donde de 2019 a la fecha se han atendido a mil 537 mujeres. En Campeche, mil 174 madres de personas desaparecidas han recibido atención; en Chiapas, 2 mil 321 mujeres se han acercado a la fiscalía buscando a sus hijos, y en Chihuahua, 291, desde 2019. La Ciudad de México tampoco tiene un desagregado respecto al tipo de parentesco con el que un familiar llega a buscar a una persona desaparecida, pero de 2019 a la fecha han acreditado la atención a 11 mil 954 personas, la mayoría mujeres. El año con más denuncias de búsqueda fue precisamente 2019, con 2 mil 173 atenciones, seguido de 2025, con mil 828 denuncias levantadas por desaparición. En lo que va de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha atendido a 401 personas que buscan a un familiar desaparecido. La fiscalía de Guanajuato aseguró que sólo han atendido, específicamente, a 95 madres buscadoras entre 2019 y hasta lo que va de 2026. En Zacatecas, 467 mujeres madres de personas desaparecidas han recibido atención, según las cifras de la fiscalía estatal. En Michoacán se ha atendido a 953 mujeres con parentesco de “madre” o “mamá” de la persona desaparecida; mientras que en Nuevo León han sido 845. San Luis Potosí admitió haber atendido a 999 mujeres de 2019 a la fecha; mientras que Tabasco ha atendido a mil 19. La cifra más alta de atención la tiene Tamaulipas, con 3 mil 454 mujeres madres de personas desaparecidas que han sido atendidas, y la más baja la tiene Yucatán, con sólo dos mujeres que han acreditado ser madres de una persona desaparecida en estos años.

LA RECLASIFICACIÓN QUE INDIGÓ A BUSCADORAS En diciembre de 2023, el gobierno de México presentó la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. Diversas organizaciones, como Amnistía Internacional, denunciaron la clasificación ambigua de más de 80 mil reportes de personas desaparecidas y no localizadas, reduciendo considerablemente el número oficial que se llevaba desde la Secretaría de Gobernación. Actualmente, México tiene un registro oficial de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas. Aunque el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador implementó el nuevo censo, colectivos como A dónde van los desaparecidos denunciaron la falta de reuniones con madres y familiares de personas desaparecidas, así como graves omisiones al difundir estadísticas oficiales y dar seguimiento a los casos. Aunque la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó ese censo y comenzó nuevos esfuerzos, como las reuniones entre la Secretaría de Gobernación y colectivos de búsqueda para presentar una reforma legal conjunta, ha tenido desencuentros con organismos internacionales con respecto a la desaparición. En abril de este año, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó el Artículo 34 de la Convención Internacional para México, lo que permite a la Organización de las Naciones Unidas investigar los casos al haber encontrado que hay indicios de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática.

El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo lo rechazó tajantemente; incluso, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se dio respaldo al gobierno federal. El 9 de abril, la Jefa del Ejecutivo federal afirmó que “en México no hay desaparición forzada desde el Estado”, generando la indignación de varios colectivos. *971 mil 522 personas fueron atendidas en la fiscalía de Sonora desde 2019; no tiene un desagregado ni de individuos ni de los delitos que denuncian. *11,954 personas han sido atendidas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desde 2019 a la fecha, la mayoría son mujeres.

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