Maestros de Guerrero retienen a trabajadores de Segob; presuntamente iban espiando

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) entregó a dos trabajadores de la Secretaría de Gobernación (Segob) que tenían retenidos, a quienes acusaron de espiar sus movilizaciones; mientras se llevaba a cabo la mesa de negociación entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con autoridades federales.

A su llegada al el edificio de Bucareli en un camión, los trabajadores rechazaron haber recibido algún maltrato por parte de los integrantes de la CETEG, además que les entregaron sus pertenencias.

“¿Hubo agresión por parte de nosotros hacia ustedes?”, les preguntaron los maestros. “No”, respondieron los funcionarios. Los docentes señalaron que los retenidos los seguían, hostigaban y transmitían información sobre sus actividades, posición y rutas. “Nos venían siguiendo, hostigando, y enviando información sobre todas nuestras actividades, posición donde estábamos y rutas que íbamos a seguir, se los entregamos a derechos humanos de gobernación”, dijeron los docentes del magisterio disidente a medios de comunicación locales.

Los trabajadores de Gobernación fueron recibidos en el edificio de Bucareli por Froylán Enciso, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos. ”¡No se metan con Guerrero!”, “¡Quedan advertidos!” y “¡Ojo por ojo!”, gritaron los maestros a los funcionarios al acusar agresiones.

DENUNCIAN AGRESIONES Este miércoles 17 de junio, la CETEG denunció robo, secuestro y amenazas de muerte y desaparición por parte de autoridades en sus movilizaciones rumbo al Estadio Ciudad de México. También afirmaron que fueron encapsulados sobre la avenida Imán cuando el contingente se dirigía al recinto del encuentro entre Colombia y Uzbekistán. Denunciaron agresiones físicas, destrucción de su equipo de sonido para que no se pudieran manifestar y represión de su protestas. Elvira Veleces, líder de la CETEG, exhibió que su teléfono celular fue destruido cuando se dirigían a su movilización: “nos están pidiendo que descendamos del vehículo, sin ninguna orden de que podamos ser revisados (...). Para poderlos bajar necesitan tener una orden”, dijo al señalar que les querían sembrar evidencia.

REANUDAN DIÁLOGO CON SEGOB Tras las movilizaciones de la CNTE en puntos cercanos del Estadio CDMX, precio al encuentro entre Colombia y Uzbekistán, que generó el despliegue de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) en las zonas Tlalpan y Taxqueña, dirigentes del magisterio disidente fueron convocadas a una reunión con autoridades federales en el edificio de la Segob. Ante el llamado, se instaló la Coordinadora Nacional Única de Negociaciones (CNUN) de la CNTE para reiniciar las conversaciones Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, y Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Aunque a la reunión no acudió el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres.

Aunque la convocatoria iniciará a las 13:00 horas, se reportó el ingreso de los liderazgos del CNTE a las instalaciones de Gobernación a las 17:30 horas, al grito de “¡Solución, solución, no queremos represión!”. Las secciones de la CNTE exigieron la renuncia de funcionarios del gobierno capitalino o del gobierno federal, tras las agresiones recibidas contra la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y de Chiapas, en su intento de llegar al Estadio Ciudad de México en el marco de los partidos por la Copa Mundial de Futbol de la FIFA. Además, insistieron que se mantienen firmes en sus demandas: la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, regreso al sistema de pensiones sin Afores e incremento salarial del 100% al suelo base.

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