Afirma Gobierno de Sheinbaum que 145 mil 537 mexicanos han sido deportados por Trump en su segundo mandato

Indicaron que del total de connacionales expulsados, 130 mil 364 recibieron atención consular antes de su repatriación.

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum , se presentaron los datos de que el Gobierno de Donald Trump ha deportado 145 mil 537 mexicanos.

La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que entre el 20 de enero —cuando el nuevo presidente estadounidense asumió el cargo e impulsó una política migratoria más restrictiva— y el 17 de diciembre, más de 145 mil mexicanos fueron deportados desde Estados Unidos.

De ese total, 116 mil 116 regresaron por vía terrestre a través de las entidades fronterizas, mientras que 29 mil 381 fueron repatriados por vía aérea.

En el marco del Día Internacional del Migrante, se subrayó la relevancia de la comunidad mexicana en Estados Unidos, tanto por su contribución a la economía de ese país como por su impacto positivo en México.

La funcionaria detalló que octubre concentró el mayor número de repatriaciones, al registrar 16 mil 734 connacionales devueltos al país.

Asimismo, explicó que el gobierno federal cuenta con nueve centros de atención ubicados en siete estados para apoyar a las personas migrantes, como parte de la estrategia impulsada por la presidenta denominada “México te abraza”.

Los mexicanos repatriados por tierra ingresan al país a través de los cruces fronterizos ubicados en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, mientras que quienes regresan por vía aérea son recibidos en los aeropuertos de Tapachula, en Chiapas; Villahermosa, en Tabasco; y en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Durante el periodo señalado, Rosa Icela Rodríguez precisó que 99 mil 924 de los más de 145 mil connacionales deportados acudieron a alguno de los centros de atención habilitados por el gobierno federal. En tanto, a las 45 mil 613 personas que optaron por no ingresar a estos espacios se les brindó apoyo básico en los puntos de retorno, como alimentos, llamadas telefónicas, asesoría legal y ayuda para trasladarse a sus lugares de origen.

En su intervención, Roberto Velasco, encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores y subsecretario para América del Norte, informó que 130 mil 364 mexicanos recibieron asistencia consular antes de ser repatriados.

Explicó que, ante el incremento de operativos y detenciones de migrantes en Estados Unidos, la red consular mexicana ha intensificado su labor, con 9 mil 322 visitas a centros de detención migratoria, lo que representa un promedio de 28 diarias, además de ofrecer alrededor de 53 asesorías cada día.

Como parte del fortalecimiento de la estrategia de protección, se identificaron 22 consulados —de un total de 53— donde se reforzará el personal jurídico y de prevención, así como los 13 ubicados en la franja fronteriza, debido al aumento de redadas en las ciudades donde se localizan.

Finalmente, destacó que una de las acciones concretas fue lograda a través del consulado de Chicago, que consiguió que 200 mexicanos detenidos por su situación migratoria puedan enfrentar sus procesos en libertad; hasta ahora, 13 de ellos ya han obtenido ese beneficio.