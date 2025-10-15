Mantiene Juan Ramón de la Fuente reunión ‘muy productiva’ con Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, mantuvieron este miércoles en Washington una “reunión muy productiva” sobre cooperación en seguridad fronteriza.

Así lo explicó De la Fuente a la prensa al salir de la sede del Departamento de Estado una vez concluido el encuentro.

”Tuvimos una reunión muy productiva con el secretario Rubio y con su equipo para dar seguimiento al programa de cooperación de seguridad fronteriza”, relató el canciller.

De la Fuente afirmó que el grupo de trabajo que se estableció durante la visita de Rubio a México en septiembre “está funcionando, está en marcha”.