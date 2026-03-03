Mantienen Verde y PT rechazo a reforma electoral presidencial

Las bancadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso no ceden en su negativa a respaldar la reforma electoral en los términos en que fue planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que su aprobación se mantiene en vilo, pues sin aliados Morena no alcanza la mayoría calificada necesaria.

Mientras el PT insiste en que no avalará una iniciativa que represente un retroceso en la democracia, el PVEM deshoja la margarita, a la espera de conocer el contenido del proyecto presidencial, pero sin conceder de antemano su apoyo.

El coordinador petista en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, dijo que su partido se mantiene firme en la postura de no apoyar la reforma en los términos que fue presentada el 23 de febrero. Advirtió que la iniciativa implicaría la instauración de un partido de Estado, por lo que insistió en que “no vamos en el retroceso a democracia” y pidió a Morena “que reflexione”, porque se debe cuidar la ruta de la pluralidad partidaria.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, reconoció que “cada vez se pone más difícil” que los aliados apoyen la iniciativa presidencial.

”Cada vez se pone más difícil, porque —evidentemente— con sus expresiones (...) adelantan un voto que no coincide con el acompañamiento de la iniciativa, pero nosotros no vamos a descansar ni vamos a rehuir el que [los] convenzamos o que intentemos que nos acompañen”, dijo en conferencia de prensa.

Monreal insistió en que si el PT y el PVEM votan en contra de la reforma electoral no se fracturará la alianza, de cara a la elección intermedia del próximo año.

”Y si no fuera así, yo lo he dicho y lo sostengo, no sería más que un desarreglo temporal, un desacuerdo legislativo temporal que no pone en riesgo otros actos de unidad, tanto legislativo como político-electoral”, expresó.

Las bancadas del PT y PVEM en la Cámara de Senadores también descartaron riesgo de ruptura y afirmaron que esperarán a conocer la iniciativa formal antes de fijar una postura definitiva.

Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT, subrayó que su partido no aprobará ninguna reforma que represente un retroceso, pero aclaró que no hay un distanciamiento con el movimiento de la 4T.

”No vamos a la ruptura. Yo creo que la derecha y la oposición se están lamiendo los bigotes de esta circunstancia, la están magnificando. Nosotros no somos un partido de pensamiento único, somos un partido plural, de izquierda, democrático, y estamos y seguiremos estando con la Cuarta Transformación y con nuestra Presidenta de la República”, afirmó.

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, dijo que al margen de la decisión que se tome, su partido, Morena y PT se mantendrán unidos.

”No vemos riesgo de ruptura”, recalcó, y destacó que su bancada mantiene una relación de respeto con Morena.

Al reconocer que se viven días decisivos para la viabilidad de la reforma electoral, la bancada guinda en el Senado acordó no maltratar a sus aliados y buscar convencerlos de que respalden la iniciativa presidencial.

Durante la sesión plenaria de este martes, el líder morenista Ignacio Mier Velazco dialogó largo y tendido con Manuel Velasco, charla a la que se incorporaron minutos después Alberto Anaya y Geovanna Bañuelos, coordinador y vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del PT.

Al final de la sesión, en declaraciones a la prensa, Mier Velazco reveló que la reforma electoral no contempla la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). “El PREP se queda. El PREP seguirá siendo un instrumento que le da certeza, confianza a los mexicanos sobre los resultados electorales”.

Explicó que la propuesta incluye que los cómputos oficiales se inicien en el momento en que comiencen a llegar los paquetes electorales a los consejos distritales, sin esperar hasta el miércoles posterior a la jornada electoral, como ocurre actualmente. Precisó que este cambio no sustituye al PREP, ya que ambos mecanismos operarán de manera paralela.

Higinio Martínez detalló que se acordó seguir trabajando con el PT y PVEM. “Es muy importante para Morena en el Senado, (...) en general, mantener la relación, el trato, la coalición con los aliados”.

”En lo que hoy se habló, para decirlo claro, en la plenaria del grupo, tenemos que cuidar a nuestros aliados. Somos aliados de hace tiempo, queremos que sean aliados más adelante. Y como lo dije el otro día, no va a ser la reforma electoral la que propicié el derrumbe de esta coalición. Esta reforma no va a destruir esta coalición”, aseguró el legislador.