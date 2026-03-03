Va PT por ‘impuesto a la riqueza’; propone gravar patrimonios desde 100 millones

CDMX.- El diputado José Luis Sánchez González (PT) propuso reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta para establecer un impuesto anual sobre los patrimonios netos que sean superiores a 100 millones de pesos e incluyan bienes y activos como inmuebles, autos, barcos, aviones, acciones, depósitos bancarios, inversiones, derechos, títulos, obras de arte y joyas.

La iniciativa plantea que el gravamen se cobre al término de cada año fiscal a personas físicas residentes en México, así como a residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, conforme a lo previsto en la propuesta.

De acuerdo con el proyecto, se aplicaría una tasa anual de 1.5% a quienes tengan un patrimonio de 100 millones a 500 millones de pesos; de 2.5% a quienes acumulen de 500 millones a mil millones; y de 3.5% a quienes posean más de mil millones de pesos.

El legislador propuso que lo recaudado se destine íntegramente a la creación del “Fondo para la Justicia Social”, con el objetivo de reducir la pobreza y atender a grupos vulnerables a través de programas sociales.

En el documento se argumenta que un impuesto a los grandes patrimonios podría respaldar a población en situación de vulnerabilidad económica mediante programas sociales y de desarrollo, con el propósito de garantizar derechos como educación, salud o vivienda.

La propuesta incluye medidas ante el incumplimiento del pago, al señalar que se impondrían multas equivalentes al doble de la contribución no realizada, además de la responsabilidad penal aplicable en los términos del Código Fiscal de la Federación.

La iniciativa plantea modificar la Ley del ISR para incorporar el esquema de tributación patrimonial y definir el universo de bienes y activos considerados, así como el destino específico de los recursos en el fondo propuesto.