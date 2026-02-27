Máquinas tragamonedas... el negocio millonario del CJNG y otros cárteles, revelan registros de ‘El Mencho’

    Registros atribuidos a El Mencho revelan que el negocio de máquinas tragamonedas generó al menos 500 mil pesos en un mes para el CJNG. VANGUARDIA/ARCHIVO

Documentos vinculados al CJNG exponen ganancias por máquinas tragamonedas. Operativos en Nayarit, Jalisco y Michoacán muestran la expansión de este negocio ilegal en México

La captura de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, abrió una ventana poco visible sobre la diversificación financiera del grupo. Entre los documentos localizados en una cabaña en Tapalpa aparece un rubro específico: máquinas tragamonedas. Solo en diciembre de 2025, los registros internos reportaron 500 mil pesos en ganancias.

Aunque la cifra parece marginal frente a otros ingresos del cártel, exhibe la lógica de este esquema: flujo diario en efectivo · baja trazabilidad · operación discreta. Un negocio constante, menos expuesto que el tráfico internacional de drogas y con riesgo operativo reducido.

El fenómeno no es exclusivo del CJNG. Facciones como Los Chapitos y Los Viagras también han encontrado en las llamadas “jugadas” una herramienta para financiar operaciones, ejercer presión sobre comerciantes y consolidar presencia territorial.

DECOMISOS Y DISPUTAS POR EL CONTROL

En la primera semana de febrero de 2026, la Secretaría de Marina aseguró 39 aparatos en municipios de Nayarit como Bahía de Banderas · Jala · Ixtlán del Río · Compostela. Según el informe oficial, estos puntos no solo albergaban juegos de azar; también eran utilizados para venta de droga y captación de jóvenes.

En Jalisco, el general Porfirio Fuentes advirtió que “estas maquinitas tragamonedas son una fuente de financiamiento muy fuerte para la delincuencia organizada”. El gobernador Pablo Lemus propuso convenios estatales para facilitar su retiro, aunque algunas alcaldías, incluida Guadalajara, no han formalizado acuerdos.

En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que más de 800 máquinas decomisadas generaban 9.8 millones de pesos mensuales a cárteles locales. En tres años, se han asegurado más de 3 mil 400 aparatos. Mientras tanto, en Sinaloa, la pugna entre facciones ha derivado en ataques armados y decenas de víctimas por el control de estos puntos.

SEIS FACTORES QUE EXPLICAN SU EXPANSIÓN

Especialistas en seguridad identifican seis razones clave detrás del auge de este negocio ilícito:

· Ingresos constantes y difíciles de rastrear mediante efectivo diario.· Lavado de dinero, al mezclar recursos ilegales con aparentes ganancias legítimas.

· Narcomenudeo y reclutamiento en los locales donde operan.· Control territorial y vigilancia comunitaria.

· Diversificación financiera, con inversión inicial de 2 mil a 38 mil pesos por máquina y retorno continuo.

· Redes de comunicación, usadas para monitorear movimientos de autoridades y rivales.

La Ley Federal de Juegos y Sorteos prohíbe las máquinas tragamonedas en cualquier modalidad tras su reforma de 2023. Sin embargo, la aplicación enfrenta limitaciones. La Dirección General de Juegos y Sorteos estima que solo en Michoacán podrían operar más de 10 mil dispositivos.

A nivel nacional, los ingresos semanales de estas operaciones podrían alcanzar 600 millones de pesos. Además del impacto financiero, la propia autoridad advierte que fomentan ludopatía y corrupción de menores, ampliando el alcance social de un negocio que opera a la vista de todos, pero bajo esquemas de clandestinidad que lo han convertido en pieza estratégica para el financiamiento del crimen organizado en México.

