Derechazo de Sheinbaum

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por James
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    Derechazo de Sheinbaum
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La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que la ideología de la derecha y el conservadurismo son contrarios a los intereses populares y a los derechos sociales, tal como lo reafirmó este lunes, cuestionada sobre los resultados electorales de la primera vuelta en Brasil y el avance de movimientos conservadores en América Latina.

“La derecha es un movimiento político, una ideología que está contra el pueblo; no defiende al pueblo, defiende intereses económicos, defiende la supremacía de unos sobre otros, defiende el racismo, defiende el clasismo”, expresó Sheinbaum.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/la-derecha-esta-contra-el-pueblo-sheinbaum-asegura-que-promueve-el-racismo-la-desigualdad-y-el-autoritarismo-BL23930133
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