Derechazo de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que la ideología de la derecha y el conservadurismo son contrarios a los intereses populares y a los derechos sociales, tal como lo reafirmó este lunes, cuestionada sobre los resultados electorales de la primera vuelta en Brasil y el avance de movimientos conservadores en América Latina.

“La derecha es un movimiento político, una ideología que está contra el pueblo; no defiende al pueblo, defiende intereses económicos, defiende la supremacía de unos sobre otros, defiende el racismo, defiende el clasismo”, expresó Sheinbaum.