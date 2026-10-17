Marcelo Ebrard se descarta para la Presidencia en 2030: “Quítenme de la lista”

Marcelo Ebrard Casaubon rechazó tener intenciones de competir por la Presidencia de México en las elecciones de 2030. Durante una reunión de trabajo con legisladores, el actual titular de la Secretaría de Economía fue cuestionado de manera directa sobre si planea participar en la próxima contienda para buscar la jefatura del Estado mexicano al finalizar el presente periodo de gobierno.

”Quítame, bórrame de la lista”, respondió el funcionario al ser abordado sobre las versiones políticas que lo ubican desde ahora como uno de los posibles aspirantes. Ebrard dejó claro que en este momento no tiene espacio para pensar en candidaturas ni en proyectos electorales a futuro, pues su atención está colocada por completo en los encargos que tiene asignados dentro del gabinete federal.

La prioridad absoluta del secretario es cumplir con las metas económicas del país, según explicó al señalar que la atracción de nuevas inversiones y la conducción del comercio exterior requieren un esfuerzo diario.

EXIGEN DEDICACIÓN COMPLETA

Ebrard insistió en que este tipo de tareas institucionales exigen dedicación completa, por lo que considera innecesario e inoportuno abrir debates sobre la sucesión presidencial cuando aún falta mucho tiempo para ese proceso.

Diversos medios de comunicación y espacios de análisis político dieron seguimiento a sus palabras, resaltando que esta postura busca frenar los rumores y evitar distracciones dentro del equipo de trabajo del gobierno.